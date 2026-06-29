Maja Chwalińska była zdecydowaną faworytką do zwycięstwa w pierwszym meczu w Wimbledonie. Polka zajmuje obecnie 21. miejsce w światowym rankingu, a jej rywalka z Tajlandii, która zakwalifikowała się dzięki zwycięstwom w kwalifikacjach, jest 164.

Kontuzja pokrzyżowała plany. Chwalińska odpadła z Wimbledonu

Polska zawodniczka wygrała pierwszy set 6:2, w drugim prowadziła już 5:2, a przy stanie 5:3 miała piłkę meczową. Podczas akcji która mogła zakończyć mecz, Chwalińska poślizgnęła się na korcie. Następnie poprosiła o interwencję lekarską podczas przerwy medycznej, a po powrocie do gry widoczne były jej problemy zdrowotne.

Drugi set Mananchaya Sawangkaew wygrała 7:5, a w decydującej partii triumfowała 6:2. W drugiej rundzie zawodniczka z Tajlandii zagra z wygraną meczu Alycia Parks - Alicia Dudeney.

ZOBACZ: "Pozwalam sobie grać swój tenis". Specjalny wywiad z Mają Chwalińską

- Od problemów ze stawem skokowym, gdy przewróciła się przy piłce meczowej, wszystko się zaczęło. Potem słyszałem, jak mówiła, że czuje skurcze w całym ciele. Więc nie wiadomo, czy to było powiązane ze sobą, czy nie, ale nie mogła grać - mówił w rozmowie z Interią menedżer Polki Piotr Szczypka.

Polska tenisistka w Londynie jest jeszcze zgłoszona do gry podwójnej, w parze z Austriaczką Sinją Kraus. Chwalińska, aktualnie 21. zawodniczka światowego rankingu WTA, wystartowała w Wimbledonie bez konieczności udziału w kwalifikacjach dzięki przyznanej przez organizatorów dzikiej karcie.

Polka zaliczyła znaczny awans na światowych listach dzięki awansowi do finału French Open, jednak lista zgłoszeń do turnieju rozgrywanego na angielskich kortach zamykała się wcześniej. Przed sukcesem na paryskich kortach, Chwalińska tylko dwukrotnie grała w głównych turniejach wielkoszlemowych - 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała swój pierwszy mecz w Australian Open.