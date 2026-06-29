Rośnie nadzieja w Wenezueli. Wyciągają spod gruzów żywych ludzi
Argentyńscy żołnierze i pies Bart odnaleźli dwoje żywych dzieci pod gruzami w czwarty dzień akcji ratunkowej po potężnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wcześniej uratowani zostali ojciec i syn. W kataklizmie zginęło co najmniej 1450 osób, a ponad trzy tysiące zostało rannych.
Ocalałych zlokalizował pies poszukiwawczo-ratowniczy Bart, który wszedł do tunelu pomiędzy gruzami i zasygnalizował obecność osób, pomagając w wyznaczeniu właściwego kierunku dalszych prac - ogłosiło na platformie X ministerstwo obrony Argentyny.
"Po zakończeniu operacji obecni na miejscu przedstawiciele służb wenezuelskich podziękowali Bartowi za jego działania podczas akcji" - napisano we wpisie, udostępnionym również przez prezydenta Argentyny Javiera Mileia.
Do wpisu dołączono nagranie przedstawiające ratowników i Barta podczas pracy. Nie widać na nim odnalezionych dzieci, a z komunikatu nie wynika jasno, czy zostały one już wydobyte spod gruzów, ani jaki jest ich stan.
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Ojciec i syn wydobyci żywi spod gruzów
Wcześniej w niedzielę media informowały o uratowaniu ojca i syna z zawalonego budynku w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w środowych wstrząsach podziemnych. Ojca i syna wydostali na powierzchnię ratownicy z USA, Francji i Wenezueli.
Według agencji Reutera mężczyznę i chłopca uratowano po 12 godzinach żmudnych wysiłków, przeszukiwania ruin przy użyciu specjalistycznych kamer i mozolnego przedzierania się przez niestabilne rumowisko, by w bezpieczny sposób dotrzeć do ocalałych.
Jak podkreśla agencja AP, sukces odnotowano w czasie, gdy nadzieje na odnalezienie ocalałych słabną. Powodzenie akcji ratunkowej w czwartym dniu po trzęsieniach ziemi dało nadzieję tysiącom Wenezuelczyków, którzy wciąż poszukują swoich bliskich.
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- W tym momencie wielu traci nadzieję. Widać to na ich twarzach. Gdy kogoś udaje się uratować, tego ojca i syna, to coś więcej niż przebłysk, to prawdziwa nadzieja dla ludzi - ocenił dziennikarz AP Juan Pablo Arraez, który był świadkiem akcji.
To niejedyne osoby odnalezione w niedzielę. Zespół z amerykańskiego stanu Wirginia poinformował, że tego dnia udało mu się wydostać spod gruzów łącznie trzy osoby. Prezydent Salwadoru Nayib Bukele ogłosił zaś, że ratownicy z jego kraju wraz ze strażakami z Peru uratowali 60-letnią kobietę, która była uwięziona pod gruzami przez 86 godzin.
Eksperci przyznają, że szanse na przeżycie osób przebywających w zawalonych budynkach maleją z każdą mijającą godziną. Mimo to ratownicy wciąż przeszukują obszary dotknięte kataklizmem, nasłuchując wszelkich sygnałów wskazujących, że pod gruzami są żywe osoby - podała hiszpańskojęzyczna stacja CNN.
"Największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli"
Według władz Wenezueli do kraju przybyło około 2,7 tys. ratowników z zagranicy. Wielu Wenezuelczyków skarży się na niedobór ciężkiego sprzętu i opieszałość państwowych służb. Pojawiły się też informacje o napięciach pomiędzy mieszkańcami a żołnierzami, którzy pilnowali terenu, ale nie pomagali w przeszukiwaniu gruzów.
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Przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez ogłosił w niedzielę, że w wyniku trzęsień ziemi zginęło co najmniej 1450 osób, a 3150 jest rannych. Eksperci obawiają się, że ten bilans znacznie wzrośnie. ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tys.
Wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 nawiedziły północną Wenezuelę w środę wieczorem czasu miejscowego (w nocy ze środy na czwartek w Polsce), powodując rozległe zniszczenia. Uszkodzonych lub całkowicie zawalonych jest ponad 770 budynków. Była to "największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli" - zaznaczył Rodriguez.