Robert Lewandowski w nowym klubie. Jest potwierdzenie

Wybitny napastnik trafia do Major League Soccer (MLS) po jednej z najbardziej utytułowanych karier w historii piłki nożnej. Zdobył ponad 700 bramek dla reprezentacji Polski i czołowych europejskich klubów. Ostatnio występował w FC Barcelona, z którą w ubiegłym miesiącu sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, a wcześniej przez osiem sezonów był królem strzelców lig niemieckiej i hiszpańskiej.

"Od dnia, w którym Joe Mansueto i ja spotkaliśmy się po raz pierwszy, naszym celem było stworzenie światowej klasy klubu, który inspiruje do wielkości, jednoczy Chicago i zdobywa mistrzostwa. Robert uosabia te wartości i reprezentuje standardy, na jakie zasługuje to miasto - jest mistrzem i urodzonym zwycięzcą" - powiedział Gregg Berhalter, dyrektor sportowy i trener główny Chicago Fire FC.

"Jego przyjście wzmacnia nasze ambicje walki o trofea i podnosi standardy klubu do poziomu godnego tego miasta. Nie możemy się doczekać rozpoczęcia współpracy i tego, by kibice w Chicago mogli przekonać się na własne oczy, dlaczego jest jednym z najbardziej cenionych sportowców na świecie" - powiedział w komunikacie przesłanym Polsat News.

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