W naradzie wzięli udział ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę, mer Moskwy Siergiej Sobianin oraz minister obrony Andriej Biełousow. Przy stole zasiedli także przedstawiciele rosyjskich gigantów paliwowych, w tym Gazpromu, Łukoilu i Rosnieftu.

- Zarówno kierowcy, jak i przedsiębiorcy nadal borykają się z problemami. Niestety na stacjach benzynowych tworzą się kolejki; w ostatnich dniach nie zawsze udawało się kupić odpowiedni rodzaj benzyny - stwierdził prezydent Rosji.

Rosja. Gigantyczne kolejki na stacjach paliw, Putin wydał instrukcję

Jak podaje propagandowa agencja TASS, głównym celem spotkania było wypracowanie mechanizmów obronnych przed atakami Ukrainy.

- Musimy zminimalizować skutki ataków na nasze cele cywilne i infrastrukturę - podkreślił Wladimir Putin, nawiązując do serii skutecznych uderzeń ukraińskich dronów, które od miesięcy paraliżują rosyjski sektor naftowy.

Kreml obawia się, że paraliż na rynku paliw uderzy w rosyjskie rolnictwo, dlatego dostawy dla tego sektora mają być realizowane bezwzględnie. - Rozumiemy wyzwania, z jakimi borykają się producenci rolni i gospodarstwa w okresie letnim. Od tego zależą zbiory - mówił rosyjski dyktator.

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Podczas spotkania Putin zapewniał, że kraj dysponuje wystarczającymi rezerwami paliwa. Według Kremla zapasy benzyny w Rosji wynoszą obecnie 1,7 mln ton, co oznacza spadek o 4 procent w skali roku. Putin polecił, by branża pracowała na pełnych obrotach i podkreślił: - Nie musimy stwarzać sobie dodatkowych problemów.

Aby to osiągnąć, drastycznie skrócono harmonogramy rutynowych przeglądów technicznych, a planowane prace konserwacyjne przesunięto na bliżej nieokreśloną przyszłość. Może to w dłuższej perspektywie doprowadzić do poważnych awarii technicznych.

Rosyjskie władze wprowadziły również tymczasowy zakaz eksportu benzyny oraz paliwa lotniczego. Rozważany jest także całkowity zakaz wywozu oleju napędowego. Putin poinformował, że wszystkie dotychczas zgromadzone rezerwy zostały awaryjnie skierowane bezpośrednio na stacje w kraju. Ponadto rosyjski rząd utworzył specjalny sztab kryzysowy, który ma całodobowo monitorować sytuację na stacjach paliw.

mbd / polsatnews.pl / TASS