Prezes Sądu Najwyższego pod lupą prokuratury. Wszczęto śledztwo

Polska

Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawia przekroczenia uprawnień przez sędziego Zbigniewa Kapińskiego, prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 2023-2026, a dziś I prezesa Sądu Najwyższego. Według śledczych zachodzi podejrzenie, że sędzia Kapiński w Izbie Karnej wydawał zarządzenia skutkujące pozbawieniem stron postępowań prawa do niezależnego i bezstronnego sądu.

Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w granatowy garnitur i czerwoną koszulę, stoi na pierwszym planie. Ma poważny wyraz twarzy. Za nim, w lekko rozmazanym tle, widoczni są trzej młodzi ludzie.
Przemysław Keler/KPRP
Prokuratura wszczęła śledztwo obejmujące działania sędziego Zbigniewa Kapińskiego

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała w komunikacie, że śledztwo zostało wszczęte w poniedziałek przez zespół prokuratorów do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r.

 

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Śledztwo przeciwko prezesowi Sądu Najwyższego. Prokuratura podejrzewa przekroczenie uprawnień

"Postępowanie dotyczy podejrzenia, że w okresie od 8 maja 2024 r. do 25 maja 2026 r. w Warszawie, działając na szkodę interesu prywatnego stron postępowań oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i władzy sądowniczej, funkcjonariusz ten wydał – bez podstawy prawnej i z naruszeniem przepisów, (...) zarządzenia skutkujące pozbawieniem stron postępowań możliwości uruchomienia procedury określonej w art. 41 § 1 k.p.k." - podała prokuratura.

 

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Według PK, zarządzenia te miały prowadzić do wyeliminowania rozpoznawania wniosków o wyłączenie sędziego zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi, a w konsekwencji naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu.

 

W latach 2023-2026 stanowisko prezesa Izby Karnej zajmował sędzia Zbigniew Kapiński - obecnie I prezes Sądu Najwyższego

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