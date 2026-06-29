Pożar pociągu na Podkarpaciu. Ewakuowano setki pasażerów
Jedna osoba została ranna w pożarze pociągu, do którego doszło na dworcu kolejowym w Dębicy w województwie podkarpackim. Jak potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Jacek Pawłowski z tamtejszej straży pożarnej, zapalił się wagon. Z pojazdu ewakuowano około 250 pasażerów.
Zgłoszenie o pożarze jedenastego wagonu pasażerskiego pociągu "Kasztelan" relacji Hrubieszów Miasto-Kraków Główny wpłynęło do strażaków w poniedziałek o godzinie 19:47. Pociąg zatrzymał się na drugim peronie dworca PKP w Dębicy.
- Przed przybyciem na miejsce strażaków z pociągu ewakuowało się około 250 pasażerów - relacjonował w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Jacek Pawłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.
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Jak wyjaśnił strażak, lekko ranna została osoba z obsługi pociągu. Na miejscu obecny jest zespół pogotowia ratunkowego, który zajął się poszkodowanym. Na chwilę obecną nie ma informacji, czy osoba ta trafiła do szpitala.
Pożar pociągu w Dębicy. Ewakuowano 250 pasażerów
Obecnie sytuacja na miejscu jest już opanowana. Chwilowo wstrzymany został ruch pociągów w obu kierunkach, czyli w stronę Krakowa oraz Rzeszowa. - Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem ruchu wahadłowego - powiedział bryg. Pawłowski.
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Na razie nie wiadomo, z jakiego powodu na miejscu pojawił się ogień. Wyjaśnianiem przyczyn oraz okoliczności zdarzenia zajmie się specjalna komisja.
Komunikat w sprawie pożaru w mediach społecznościowych opublikowało PKP Intercity, podkreślając, że ogień został już ugaszony, ale na miejscu nadal pracują służby. "W związku z prowadzonymi działaniami mogą występować utrudnienia w ruchu pociągów" - ostrzegł przewoźnik.
Pasażerowie trafili pod opiekę drużyny konduktorskiej. Zostali także przeprowadzeni do klimatyzowanego budynku dworca, gdzie oczekują na zastępczą komunikację autobusową.Czytaj więcej