Zgłoszenie o pożarze jedenastego wagonu pasażerskiego pociągu "Kasztelan" relacji Hrubieszów Miasto-Kraków Główny wpłynęło do strażaków w poniedziałek o godzinie 19:47. Pociąg zatrzymał się na drugim peronie dworca PKP w Dębicy.

- Przed przybyciem na miejsce strażaków z pociągu ewakuowało się około 250 pasażerów - relacjonował w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Jacek Pawłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

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Jak wyjaśnił strażak, lekko ranna została osoba z obsługi pociągu. Na miejscu obecny jest zespół pogotowia ratunkowego, który zajął się poszkodowanym. Na chwilę obecną nie ma informacji, czy osoba ta trafiła do szpitala.

Pożar pociągu w Dębicy. Ewakuowano 250 pasażerów

Obecnie sytuacja na miejscu jest już opanowana. Chwilowo wstrzymany został ruch pociągów w obu kierunkach, czyli w stronę Krakowa oraz Rzeszowa. - Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem ruchu wahadłowego - powiedział bryg. Pawłowski.

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Na razie nie wiadomo, z jakiego powodu na miejscu pojawił się ogień. Wyjaśnianiem przyczyn oraz okoliczności zdarzenia zajmie się specjalna komisja.

Komunikat w sprawie pożaru w mediach społecznościowych opublikowało PKP Intercity, podkreślając, że ogień został już ugaszony, ale na miejscu nadal pracują służby. "W związku z prowadzonymi działaniami mogą występować utrudnienia w ruchu pociągów" - ostrzegł przewoźnik.

Pasażerowie trafili pod opiekę drużyny konduktorskiej. Zostali także przeprowadzeni do klimatyzowanego budynku dworca, gdzie oczekują na zastępczą komunikację autobusową.