Do 19.30 w poniedziałek PKP PLK odwołało bieg 258 pociągów. Główną przyczyną były deformacji torów. Dochodzi do nich, gdy temperatura stali przekracza 70 st. C.

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- W takich przypadkach w pierwszej kolejności ograniczana jest prędkość pociągów. W razie poważniejszych usterek ruch jest wstrzymywany - powiedział rzecznik PKP PLK Piotr Hamarnik, podkreślając, że osobom, które miały podróżować odwołanymi pociągami, został zapewniony transport zastępczy. Id 13.00 do 19.00, aby zapewnić transport pasażerski, całkowicie wstrzymany został ruch pociągów towarowych.

258 pociągów odwołanych po fali upałów. Problemem deformacje torów

Przed godziną 20.00 spółka PKP PLK poinformowała, że służby techniczne usunęły usterki, do których doszło na dwóch odcinkach linii 97: Radziszów-Leńcze i Stryszów-Stronie, przywrócono tam ruch pociągów.

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Do tzw. wyboczenia torów doszło w poniedziałek także na linii 169 pomiędzy Tychami a Łaziskami Średnimi. Kursujące tam zgodnie z rozkładem pociągi dalekobieżne zostały skierowane na objazdy, natomiast Koleje Śląskie uruchomiły komunikację autobusową. Ponadto na wielu odcinkach na Śląsku wprowadzono ograniczenia prędkości przejazdu składów.

Trudna sytuacja na kolei może utrzymywać się w kolejnych dniach

W reakcji na utrudnienia PKP Intercity wprowadziło honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju. Ponadto przedłużono możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie.

Trudna sytuacja na kolei może utrzymywać się we wtorek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że we wtorek maksymalna temperatura osiągnie od 26 st. C na północy kraju do 36 st. C na południu. W środę termometry wskażą od 18 st. C na wybrzeżu do 37 st. C. na południowym wschodzie