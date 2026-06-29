PKP Intercity wcześniej w poniedziałek poinformowało o odwołaniu tego dnia 21 swoich pociągów. Przewoźnik tłumaczy, że wynika to z trudnych warunków atmosferycznych.

Spółka poinformowała, że wprowadziła honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym.

Ponadto PKP IC przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15 proc. prowizji.

Pogoda paraliżuje kolej. Odwołano dziesiątki pociągów

W poniedziałek PKP PLK na platformie X poinformowały, że po naprawie infrastruktury przywrócono ruch pociągów na trzech liniach kolejowych: nr 137 Strzegom – Jaworzyna Śląska, nr 274 Sędzisław – Boguszów-Gorce Zachód oraz nr 3 Świebodzin – Toporów.

"Przyczyną zmian w organizacji ruchu były zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej lub deformacja toru. Ze względu na wysokie temperatury służby techniczne PLK SA pozostają w pełnej gotowości, aby w razie konieczności jak najszybciej usunąć skutki awarii i przywrócić sprawne funkcjonowanie infrastruktury" - poinformowało biuro prasowe PKP PLK.

Z najnowszych danych PKP PLK wynika, że w poniedziałek ok. godz. 11 odwołanych było 128 pociągów wszystkich przewoźników. Wśród nich jest 21 składów PKP Intercity m.in. Swarożyc (IC nr 80152/3 w relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg, jak i w relacji Kołobrzeg - Szczecin Główny (IC 88152/3). Pasażerom podróżującym w kierunku Kołobrzegu zapewniono honorowanie biletów w pociągu R nr 88626, a tym w kierunku Szczecina - w pociągu R nr 88693 Rega.

Nie pojedzie pociąg Jagna w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 1902/3) oraz w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9102/3).

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To niejedyny pociąg odwołany na tej trasie. Są wśród nich też Prząśniczka w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9106/7) oraz w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC nr 1906/7). Odwołany został także Korczak w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 19132/3).

Odwołano też pociąg Bory Tucholskie (TLK nr 58110/1) na trasie Gdynia Główna - Kostrzyn oraz Kostrzyn - Gdynia Główna (TLK nr 85110/1). Przewoźnik zapewnił zastępczą komunikację autobusową.

Inne odwołane pociągi to Szczeliniec w relacji Kraków Główny - Jelenia Góra (TLK nr 36106/7) i w relacji Jelenia Góra - Kraków Główny (TLK nr 63106/7). Na tej trasie nie pojedzie też pociąg Sudety (w relacji Kraków Główny – Jelenia Góra był to TLK nr 36102/3, a w relacji Jelenia Góra - Kraków Główny - TLK nr 63102/3).

Na odcinku Kraków Główny - Zakopane nie pojedzie też Kozica (TLK nr 73154/5) w relacji Poznań Główny - Zakopane. Tak samo jak Flisak w relacji Katowice - Gdynia Główna (TLK nr 45102/3) i w relacji Gdynia Główna - Katowice (TLK nr 54102/3).

Odwołano także pociąg Strzelecki w relacji Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski (IC nr 78101) oraz Gorzów Wielkopolski - Zbąszynek (IC nr 87101). Tak samo jak Planty (TLK nr 36100/1) w relacji Kraków Płaszów - Wrocław Główny.

Na trasie Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski nie pojedzie natomiast Lubuszanin (IC nr 78103).

Odwołane pociągi również we wtorek

Część zaplanowanych na wtorek, 30 czerwca, pociągów również zostało odwołanych. W relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia nie pojedzie Korczak (IC nr 91132/3), a trasy Gorzów Wielkopolski - Gdynia Główna nie pokona Krajna (TLK nr 85112/3).

Z kolei pociąg Sudety w relacji Jelenia Góra - Kraków Główny (TLK nr 63102/3) odwołano na odcinku Jelenia Góra - Kędzierzyn-Koźle, gdzie zapewniono komunikację autobusową, a na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Kraków Główny przejazd zapewniono kolejnymi połączeniami przewoźnika.

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Odwołanie obejmuje też pociąg Kozica (TLK nr 37154/5) w relacji Zakopane - Poznań Główny na odcinku Zakopane – Kraków Główny oraz pociąg Planty (TLK nr 63100/1) w relacji Wrocław Główny - Kraków Płaszów. Na tory nie wyjedzie również Lubuszanin (IC 87102/3) w relacji Gorzów Wielkopolski - Zbąszynek.

Przewoźnik apeluje o zwracanie uwagi na komunikaty na stacjach i przypomina, że podróżni mają prawo do zgłoszenia reklamacji.

W niedzielę PKP Intercity poinformowało o odwołaniu części pociągów i organizacji zastępczych autobusów dla niektórych połączeń z powodu awarii sieci trakcyjnej wywołanych wysokimi temperaturami.