Pałac Prezydencki uderza we władze Ukrainy. "Oligarchiczne skorumpowane elity"

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym w ostrych słowach skrytykował administrację prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

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"Czy ukraińskie społeczeństwo zastanowiło się kiedyś nad tym, czy w istocie ich kleptokratyczne elity rzeczywiście chcą wejść do Unii Europejskiej? Zdecydowana większość zwykłych Ukraińców z pewnością tego chce, chce być częścią Zachodu (choć to jeszcze parę lat temu nie było tak oczywiste), ale czy ich oligarchiczne skorumpowane elity również?" - przekazał Przydacz.

Pałac prezydencki ostro o administracji Zełenskiego. Przydacz: Kleptokratyczne elity

Według Pałacu Prezydenckiego Wołodymyr Zełenski zaostrza spór w relacjach polsko-ukraińskich celowo, by odwrócić uwagę Ukraińców od własnych politycznych niepowodzeń.

"Łatwiej jest oczywiście prowokować i wywoływać historyczne napięcia, aby nie musieć tłumaczyć się z braku reform, z braku skutecznej walki z korupcją, z braku realnej deoligarchizacji, z braku realnych usprawnień dla przedsiębiorców, z braku rządów prawa, z braku poprawy infrastruktury, z braku wielu innych rzeczy, których te elity nie dowiozły w ostatnich trzech dekadach" - napisał szef Biura Polityki Międzynarodowej.

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"Tak, z Banderą, Szuchewyczem czy Klaczkiwskim Ukraina do Unii nie wjedzie, ale czy ich decydenci tego rzeczywiście chcą, czy tylko karmią i oszukują swoich, coraz bardziej rozczarowanych taką władzą, wyborców?" - pytał Przydacz.

Kijów utworzy Panteon Narodowy? Zełenski złożył projekt ustawy

W niedzielę Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego, który miałby w specjalny sposób honorować Ukraińców zasłużonych w walce o niepodległość. Decyzja odbierana jest jako eskalacja polsko-ukraińskiego konfliktu o upamiętnianie przez władze w Kijowie Ukraińskiej Powstańczej Armii.

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- Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować - oświadczył.

Wcześniej Zełenski zdecydował, by jednej z elitarnych jednostek nadać imię "Bohaterów UPA", w odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki pozbawił Wołodymyra Zełenskiego Ordera Orła Białego. W odpowiedzi polskie odznaczenia w geście solidarności z ukraińskim prezydentem zaczęli zwracać inni ukraińscy politycy, m.in. trzej byli prezydenci. Również część polskich polityków, m.in. Jarosław Kaczyński, zwróciło Ukrainie otrzymane odznaczenia.