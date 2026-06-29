Według śledztwa serwisu Meduza prowadzonego przez rosyjskich dziennikarzy-emigrantów, ogólnodostępne źródła wskazują, że funkcje w aparacie rosyjskiej władzy objęło co najmniej 1305 weteranów wojny z Ukrainą.

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Dziennikarze podkreślają, że faktyczna liczba może być znacznie wyższa i mamy do czynienia ze zjawiskiem kształtowania się nowej elity, co zresztą wielokrotnie zapowiadał Władimir Putin. W 2024 r. Kreml uruchomił program "Czas bohaterów", który m.in. miał zapewnić weteranom miejsca na uczelniach wyższych, by przygotować ich do rządzenia.

Nowe elity w Rosji. Weterani otrzymują intratne posady w regionach

Weterani wojny w Ukrainie trafiają przede wszystkim do władz obwodowych w roli deputatów do lokalnych parlamentów lub innych jednostek regionalnej władzy - w zależności od typu jednostki administracyjnej. Wspólnymi mianownikiem jest to, że swoje mandaty weterani objęli z ramienia putinowskiej partii Jedna Rosja.

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Wyniki śledztwa wskazują, że proces odnajdywania się weteranów na różnych szczeblach rosyjskiej władzy przyśpiesza. O ile w 2023 r. weteranów we władzach regionów było 45, to rok później 201, a w 2025 - 754. Od stycznia do maja 2026 r. nominację otrzymało co najmniej 311 weteranów.

"Nawet niekompletny zbiór danych ujawnia skalę tego, co się dzieje. Weterani wojenni aktywnie zdobywają mandaty jako radni miejscy i regionalni, stanowiska w administracjach i ministerstwach, urzędach gubernatorskich i funduszach stanowych, szkołach i uniwersytetach, organizacjach weteranów oraz w 'projektach patriotycznych'" - podał serwis Meduza.

Minimum 1305 Rosjan z frontu trafiło na różne szczeble władzy

Rosyjscy niezależni dziennikarze zwracają uwagę na dwa niuanse związane z kształtowanie się nowych elit. Po pierwsze zwykle mandaty otrzymują osoby, które już przed wojną wykazywały zainteresowanie władzą, np. startowały w wyborach, a wojna okazała się dla nich trampoliną do objęcia pożądanych stanowisk.

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Po drugie żaden z weteranów, których losy udało się prześledzić, nie objął stanowiska wiążącego się z faktyczną władzą. Te funkcje zabetonowane są przez zaufane kadry namaszczone przez Kreml.