Poprzednie przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego odbyło się w środę 24 czerwca. Lekarz został wezwany do prokuratury po słowach wypowiedzianych poprzedniego wieczoru w Kanale Zero. Podczas programu stwierdził m.in. że w Szpitalu Południowym, gdzie pełnił w przeszłości funkcję ordynatora oddziału chirurgii "giną ludzie, bo ktoś się uczy".

Chirurg dodał wtedy, że dochodziło do sytuacji, kiedy pacjenci byli odnajdywani po kilku godzinach martwi np. w toalecie i wykonywano im tomografię. - Żeby coś markować, robić dokumentację. O tym wie cały szpital, ale nikt nic nie robi - mówił.

Na poniedziałkowe przesłuchanie Jędrzejewski stawił się wraz z pełnomocnikiem radcą prawnym Tomaszem Jendrasiakiem.

Dr Jędrzejewski w prokuraturze. Stawił się wraz z pełnomocnikiem

- Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika - powiedział po pierwszym przesłuchaniu Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Rzecznik dodał, że lekarz złożył krótkie oświadczenie.

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- Wnosił o odroczenie terminu przesłuchania. Prokuratorzy referenci obu postępowań, którzy brali udział w przesłuchaniu, poinformowali świadka, że nie jest możliwe przełożenie tego terminu, biorąc pod uwagę iż świadek jest osobą, która posiada istotne informacje dotyczące dwóch postępowań, co komunikował wczoraj w godzinach wieczornych w nagraniu jednego z programów telewizyjnych - tłumaczył prok. Skiba.

Afera szpitalna - zarobki Kacprzyka i "salonik VIP"

- Prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań dotyczących postępowania, które jest prowadzone w tutejszej prokuraturze. Świadek każde z pytań skwitował milczeniem - wyjaśnił rzecznik.

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Afera w Szpitalu Południowym rozpoczęła się od publikacji portalu Zero.pl. Według doniesień Dawid Kacprzyk, były już radny Koalicji Obywatelskiej, jako koordynator SOR-u miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł i przepracować w placówce 3976 godzin w ciągu roku.



W kolejnych dniach pojawiły się też doniesienia o "saloniku VIP" w publicznym szpitalu, w którym bez kolejki miały być udzielane świadczenia medyczne politykom KO i ich bliskim. W sprawach związanych ze Szpitalem Południowym wszczęto śledztwa, w placówce trwają też kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia.