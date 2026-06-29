Koniec przesłuchania lek. Jędrzejewskiego. "Protokół liczy 29 stron"

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował w poniedziałek, że Emil Jędrzejewski podczas przesłuchania "odpowiedział na wszystkie pytania, jakie zostały mu zadane". - Prokuratorzy, którzy dokonywali tego przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć - dodał.

Prok. Skiba zaznaczył dodatkowo, że "w oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe". - Jeśli chodzi o protokół przesłuchania, liczy on 29 stron. Nie było żadnych zastrzeżeń co do treści protokołu i sposobu, formy przesłuchania ze strony ani świadka ani jego pełnomocnika - opisywał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej.

Jak dodał, zeznania Jędrzejewskiego rodzą "konieczność gromadzenia dodatkowej dokumentacji ze Szpitala Południowego w Warszawie". - Chcę podkreślić, że w zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych w Szpitalu Południowym w Warszawie. W oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w przyszłym w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków - ujawnił prok. Skiba.

Przesłuchania te będą się toczyć w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. - Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o personel medyczny. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany i cykliczny - powiedział.

Więcej informacji wkrótce.