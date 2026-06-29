Rośnie poparcie dla PiS i Konfederacji. Nowy sondaż dla Polsat News

Koalicja Obywatelska może liczyć na najwyższe poparcie wśród osób deklarujących udział w wyborach - wynika z najnowszego sondażu dla Polsat News zrealizowanego przez pracownię IBRiS. Na KO chce głosować 28 proc. badanych.

Oznacza to niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego na początku czerwca. Wtedy chęć głosowania na partię Donalda Tuska wyraziło 29,3 proc. ankietowanych.

PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,1 proc. (23,7 proc. w czerwcowym sondażu), a trzecie Konfederacja, którą wskazało 13,7 proc. respondentów. W poprzednim badaniu chęć głosowania na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 23,7 proc. respondentów, a na Konfederację 13,4 proc.

Badanie pokazuje także, że do Sejmu dostałaby się Konfederacja Korony Polskiej. Na ugrupowanie Grzegorza Brauna chce zagłosować 9,0 proc. ankietowanych. W czerwcowym sondażu było to 8,0 proc.

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Ostatnią partią, która weszłaby do Sejmu jest Lewica, na którą chce głosować 8,2 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 0,1 proc. względem poprzedniego badania.

Dalej znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,1 proc., Partia Razem z 3,1 proc., Polska 2050, którą wskazało 0,8 proc. badanych oraz Centrum, na które chce zagłosować 0,1 proc. Niezdecydowanych pozostaje 8,9 proc. respondentów.

Z danych wynika, że deklarowana frekwencja wynosi 63 proc. Udział w wyborach częściej deklarują mężczyźni niż kobiety - odpowiednio 64,6 proc. i 61,5 proc.

Młodzi nie chcą głosować

Najniższa gotowość do głosowania widoczna jest w grupie najmłodszych wyborców w wieku 18-29 lat, gdzie udział w wyborach deklaruje 48,2 proc. badanych. Najwyższa frekwencja pojawia się natomiast wśród osób w wieku 70 lat i więcej - 74,1 proc.

Największe różnice widać w strukturze wieku elektoratów. PiS ma najsilniejsze poparcie wśród starszych wyborców - w grupie 60-69 lat uzyskuje 30,1 proc., a wśród osób powyżej 70. roku życia 38,2 proc.

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Również KO ma najwyższe poparcie u starszych wyborców - w grupie 60-69 lat uzyskuje 35,2 proc., a wśród osób powyżej 70. roku życia 38,7 proc.

Konfederacja pozostaje ugrupowaniem szczególnie silnym wśród młodszych wyborców. W grupie 18-29 lat zdobywa 27 proc. wskazań, a wśród osób w wieku 30-39 lat - 16,8 proc. Więcej wyborców w wieku 30-39 deklaruje jednak chęć głosowania na Konfederację Korony Polskiej - 17,7 proc.

Duże miasta za KO, wieś za PiS

Podział ze względu na płeć pokazuje przewagę KO wśród kobiet - 33,0 proc. wobec 29,7 proc. dla PiS. Podobnie przedstawia się to jeśli chodzi o mężczyzn: PiS uzyskuje 17,9 proc., KO 22,6 proc., a Konfederacja 16,6 proc. Konfederacja Korony Polskiej ma wyraźnie wyższe poparcie wśród mężczyzn niż kobiet - odpowiednio 15,7 proc. i 3 proc.

Wyniki zależą także od miejsca zamieszkania. Na wsi prowadzi PiS z wynikiem 31,5 proc., przed Konfederacją - 19,4 proc. oraz KO - 18,1 proc. W małych miastach do 50 tys. mieszkańców najwyższe poparcie ma KO - 35,4 proc., a drugie PiS może liczyć na 20,6 proc. W średnich miastach najlepszy wynik również uzyskuje KO, choć przewaga nad PiS jest mniejsza - 36,4 proc do 24 proc. W dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców KO osiąga 27,4 proc., podczas gdy PiS - 18,2 proc.

Istotny jest także poziom wykształcenia. PiS najlepiej wypada wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, gdzie ma 37,5 proc. KO ma najwyższe poparcie wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym - odpowiednio 36,3 oraz 27,4 proc.

Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 24-27 czerwca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).