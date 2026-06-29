Idą w parze z upałami. Prawie cała Polska w alertach

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla całego obszaru województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Alerty II stopnia będą obowiązywać także w części woj. wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz w południowej części woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h. Lokalnie może spaść grad.

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Na wschodzie objętego ostrzeżeniami obszaru alerty wejdą w życie o godz. 15 w poniedziałek i pozostaną w mocy do wieczora tego samego dnia. W zachodniej części ostrzeżenia obowiązują od poniedziałkowego poranka do godz. 6 we wtorek.

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Ostrzeżenia III stopnia przed burzami Instytut wydał dla części województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Prognozowane są tu burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 50 do 70 mm, punktowo 90-100 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywało do godz. 6 we wtorek.

Dla przeważającej części woj. zachodniopomorskiego oraz północnych krańców woj. wielkopolskiego Instytut wydał ostrzeżenia przed burzami I stopnia. Na tym obszarze mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Alerty obowiązywać będą od godz. 13 do godz. 20 w poniedziałek.

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W związku z prognozowanymi w poniedziałek i wtorek burzami alert ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie otrzymały osoby przebywające na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, a także niektórych powiatów w woj. mazowieckim. RCB zaleca, aby unikać otwartych przestrzeni i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.

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Do godz. 20 w poniedziałek pozostają także w mocy ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województwa kujawsko-pomorskiego i części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Na tym obszarze prognozowane są temperatury od 35 do 39 st. C, w nocy od 18 do 25 st. C. Do środy, do godz. 20 potrwają natomiast ostrzeżenia III stopnia przed upałami dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Temperatura maksymalna osiągnie od 33 st. C do 37 st. C, a w nocy od 18 st. C do 21 st. C.

Również do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla północnej i zachodniej części kraju, gdzie temperatura może w ciągu dnia osiągnąć nawet 34 st. C, a w nocy do 23 st. C. Natomiast alerty II stopnia przed upałami, które potrwają do środy do godz. 20, obejmą obszar województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, a także części woj. podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Temperatura maksymalna w tych częściach Polski wyniesie w ciągu dnia do 33 st. C, natomiast w nocy od 18 st. C do 20 st. C.

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Alerty I stopnia przed upałami dla części woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego potrwają do wtorku, do godz. 20. Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie tych zjawisk. Natomiast ostrzeżenie meteorologiczne najwyższego, III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Miejscami mogą wystąpić podtopienia. IMGW ostrzega

Dla zlewni rzek w południowo-wschodniej Polsce oraz części zlewni na zachodzie i północnym zachodzie kraju IMGW wydał ponadto ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia. Wraz z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na obszarze objętym alertami mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Miejscami możliwe są także przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Alerty hydrologiczne obejmą zlewnie na terenie całego kraju z wyłączeniem woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz części woj. mazowieckiego. Większość ostrzeżeń wygaśnie w nocy z poniedziałku na wtorek lub we wtorek o godz. 8.

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Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.