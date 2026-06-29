Choć obecnie trudno to sobie wyobrazić, już niedługo ekstremalny upał w Polsce pozostanie jedynie wspomnieniem. Zbliża się koniec gorącej fali i możliwe, że przez pewien czas na termometrach w ciągu dnia nie będzie więcej niż kilkanaście stopni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zmiany zaczną się w połowie tygodnia.

Upał jeszcze nie odpuszcza. Jego dni są jednak policzone

Weekend przyniósł najwyższe temperatury w historii naszego kraju. W niedzielę w Słubicach zanotowano 40,5 st. C, czyli o 0,3 st. C więcej od liczącego sobie ponad sto lat dotychczasowego rekordu.

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Także poniedziałek zapowiada się na dzień z ekstremalnymi upałami, które miejscami mogą się zbliżyć do poziomu 39 st. C. Niewykluczone, że lokalnie będzie nawet nieco więcej, więc również najnowszy rekord temperatury może zostać pobity. Do tego poniedziałek będzie wypełniony przelotnymi burzami, niosącymi ulewy, gradobicie i wichury osiągające w porywach nawet do 100 km/h.

Tak niebezpieczna aura prędko nie zniknie. Upał utrzyma się również we wtorek, jednak będzie już nieco słabszy niż w poprzednich dniach. Synoptycy oceniają, że najsilniejszy będzie na wschodzie i południu, gdzie termometry pokażą do 33-35 st. C, zaś w wielu innych regionach będzie od 26 do 30 st. C.

WXCHARTS Poniedziałek będzie jednym z najgorętszych dni w ostatnim czasie - temperatury zbliżą się do tych z niedzieli

Wciąż będą to bardzo niebezpieczne warunki, tym bardziej że wiele regionów znowu nawiedzą burze z ulewnym deszczem i porywami wiatru dochodzącymi do 80-90 km/h. Stopniowo da się jednak odczuć postępujące osłabienie zarówno upałów, jak i burz. Doświadczymy tego w drugiej połowie tygodnia.

Ostatni dzień upalnej fali. Potem wyraźniejszy spadek temperatur

Obecna fala upałów wyraźnie opadnie w okolicach środy. Co prawda tego dnia jeszcze na południowym wschodzie i wschodzie kraju będzie jeszcze bardzo gorąco: do 33-35 st. C, a w centrum około 30, ale już na północnym zachodzie i zachodzie w ciągu dnia zanotujemy 19-22 st. C.

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Środa, tak jak wcześniejsze dni, będzie jeszcze pochmurna i burzowa w wielu miejscach. Lokalne burze mogą przynieść gradobicie i niebezpieczny wiatr, dochodzący do 85 km/h.

Kolejne dni zdominuje deszczowa aura oraz wyraźnie niższe temperatury. Czwartek powinien być pierwszym dniem, w którym już nigdzie nie zanotujemy 30 stopni. Upał zniknie bez śladu, a w najcieplejszych rejonach nie powinno być więcej niż około 26 st. C.

IMGW Upał będzie stopniowo słabnąć, a od czwartku powinien już zniknąć z Polski

Ostatnie dni tygodnia będą do siebie podobne: na niebie utrzyma się sporo chmur, choć lokalnie miejscami wciąż będzie słonecznie. Przelotne deszcze mogą się jednak pojawiać w praktycznie całym kraju.

IMGW Przelotne deszcze i burze będą nam towarzyszyć w wielu miejscach przynajmniej do początku przyszłego tygodnia

Ochłodzenie będzie coraz wyraźniejsze i w weekend już tylko miejscami na południu zanotujemy do 25 st. C, ale w niedzielę termometry w najcieplejszych godzinach dnia pokażą już przeważnie od 17 do 22 st. C. Dodatkowo wówczas temperaturę odczuwalną obniży mocniejszy wiatr, dochodzący w porywach do 60 km/h.

Zdecydowane, choć krótkie ochłodzenie. Poniżej 20 stopni

Początek przyszłego tygodnia może wyglądać zupełnie inaczej niż obecnego. Jeśli sprawdzą się obecnie prognozy, to po weekendzie może nastąpić jeden z najchłodniejszych epizodów w najbliższym czasie.

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Wciąż w wielu częściach Polski może przelotnie popadać deszcz - intensywniej na północy i północnym wschodzie. To właśnie tam w przyszły poniedziałek powinno też być najchłodniej: w ciągu dnia nie więcej niż 15-17 st. C. To temperatury bardziej kojarzące się z wiosną niż latem. Gdyby te wyliczenia się potwierdziły, może być wtedy o ponad 20 stopni mniej niż obecnie.

WXCHARTS Na początku przyszłego tygodnia na północnym wschodzie w ciągu dnia miejscami może być nie więcej niż 15 stopni

Taka sytuacja nie powinna utrzymać się zbyt długo, ponieważ wcześniej czy później lato jednak upomni się o swoje. Najpewniej w połowie przyszłego tygodnia temperatury znowu wzrosną i choć początkowo jeszcze nie osiągną progu upału, to w kolejnych dniach będzie można się już tego spodziewać.

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Aby poznać więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać, ponieważ prognozy na tak odległy termin są już obarczone dużym ryzykiem błędu. Powinno się je traktować jako orientacyjne, a więcej danych przyniosą kolejne, przede wszystkim krótkoterminowe, wyliczenia synoptyków.