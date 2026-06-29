Emerytura olimpijska. Ile dostają najwybitniejsi polscy sportowcy?

System wsparcia dla najwybitniejszych polskich sportowców funkcjonuje od 2000 roku. Obecnie za realizację tych wypłat odpowiada minister sportu, a świadczenie przyznawane jest wyłącznie na indywidualny wniosek uprawnionego

Dożywotnia gratyfikacja za podium

W ten sposób uhonorowano wybitnych sportowców, zdobywców medali olimpijskich. W uznaniu ich zasług państwo zagwarantowało im stały dochód, w formie świadczenia pieniężnego. Pieniądze przyznawane są niezależnie od sytuacji finansowej uprawnionej osoby.

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System świadczeń obejmuje również medalistów igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, zawodów "Przyjaźń 84" oraz olimpiady szachowej.

Ze względu na to, że takie wsparcie ma charakter comiesięczny oraz jest wypłacane dożywotnio, w debacie publicznej i mediach nieoficjalnie nazywa się je "emeryturą olimpijską". W praktyce jednak świadczenie nie jest powiązane z ZUS i jest osobną formą nagrody państwowej.

Liczą się nie tylko wiek i medal

Reprezentant Polski na igrzyskach olimpijskich, który chce otrzymać świadczenie pieniężne za osiągnięcia sportowe musi:

mieć na koncie co najmniej jeden medal igrzysk olimpijskich (bez względu na to, czy to będzie złoto, srebro czy brąz)

ukończyć 40. rok życia

zakończyć starty we współzawodnictwie prowadzonym przez polski związek sportowy

mieć polskie obywatelstwo

nie mieć prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

nie może być ukaranym za doping dyskwalifikacją dłuższą niż 24 miesiące i nie więcej niż jeden raz

Stała wypłata i wyjątkowe zasady podatkowe

Wysokość świadczenia ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej i jest co roku waloryzowana. W 2025 roku świadczenie wynosiło 4967,95 zł miesięcznie, natomiast w tym roku uprawnieni sportowcy otrzymują 5116,99 zł miesięcznie.

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Co istotne, od tej kwoty nie nalicza się podatku dochodowego (PIT). Świadczenie nie jest też pomniejszone o składki ZUS ani składkę zdrowotną. W związku z tym kwota brutto jest równa kwocie netto, a na konto sportowca każdego miesiąca trafia pełne 5116,99 zł. Obecnie świadczenie pobiera około 600 emerytowanych sportowców. Wśród nich są m.in. Adam Małysz, Justyna Kowalczyk-Tekieli, Robert Korzeniowski czy Otylia Jędrzejczak.

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red. / polsatnews.pl