Dramatyczny wzrost liczby ofiar w Wenezueli. "Najgorsza katastrofa, jaką przeżyliśmy"

W telewizyjnym wystąpieniu przewodniczący parlamentu Wenezueli przekazał, że bilans ofiar trzęsienia ziemi wzrósł do 1719 osób. Od soboty liczba ta wzrosła o blisko 300.

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Do 5034 wzrosła liczba rannych, a liczbę osób, które w kataklizmie straciły dach nad głową rząd w Caracas szacuje na 15 866 - podał Reuters.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Liczba ofiar przekroczyła 1700

W poniedziałek na północ od stolicy doszło do kolejnych wstrząsów wtórnych o magnitudzie ok. 4,6. Według sejsmologów epicentrum znajdowało się ok. 10 km pod powierzchnią ziemi. Wstrząsy nie spowodowały nowych zniszczeń.

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Jorge Rodriguez stwierdził, że Wenezuelczyków dotknęła "najgorsza katastrofa, jaką przeżyliśmy w naszej historii". Podkreślił przy tym, że państwo działa - pomoc otrzymało blisko 74 tys. rodzin. Służby rozdysponowały wśród poszkodowanych 7,2 mln kilogramów żywności.

30 wstrząsów wtórnych po kataklizmie. "Najgorsza katastrofa, jaką przeżyliśmy"

W środę ok. godz. 18 czasu lokalnego na północy Wenezueli doszło do dwóch następujących po sobie trzęsień ziemi. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, a kolejne - 7,5. Odnotowano około 30 wstrząsów wtórnych.

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Na pomoc dotkniętym kataklizmem ruszyły służby sąsiadujących państw - w sobotę minister spraw zagranicznych poinformował, że do Wenezueli przybyło 17 samolotów z ponad 1,6 tys. ratowników, m.in. z Salwadoru, Meksyku, Dominikany. Pomoc nadeszła także z Europy, m.in. Szwajcarii, na miejscu działają również żołnierze południowej floty USA.