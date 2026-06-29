- Komunii w Kościele nie buduje się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie w sercach wszystkich punktów spotkania w prawdzie, w której świetle każdy staje się dla drugiego człowieka narzędziem wzrostu - mówił Leon XIV podczas homilii.

Leon XIV nałożył paliusze. Uroczystość w Watykanie

Leon XIV wskazał zadanie powierzone świętemu Piotrowi i jego następcom, którym jest "słuchać głosów każdego, rozeznawać natchnienia, prowadzić wspólne drogi, korygować błędy, pouczać, dodawać otuchy, Nadesłane napominać i towarzyszyć braciom". Jak dodał, to współpraca "dla zbawienia siebie nawzajem i całej ludzkości".

- Przykład Piotra jest jednak zaproszeniem także dla każdego chrześcijanina, aby stawał się budowniczym jedności: stawiając Boga w centrum własnego życia i stając się bliskim braciom, uważnym na ich losy i potrzeby, aby żyć z nimi w miłości i w ten sposób dopełnić głoszenia Ewangelii - zauważył papież.

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Przywołując postać świętego Pawła stwierdził, że "Apostoł Narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości". Jak zaznaczył, należy uczyć się od świętych Piotra i Pawła, jak być "budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości".

Papież nawiązał w swoich słowach do obrzędu nałożenia paliuszy nowym arcybiskupom metropolitom. Jak tłumaczył Papież, paliusze - pasy z białej wełny ozdobione krzyżami - wyrażają zobowiązanie, by brać na ramiona braci i siostry "niczym jagnięta z owczarni Pana".

- Te pasy z białej wełny, ozdobione krzyżami, wyrażają zobowiązanie każdego pasterza, ale także każdego chrześcijanina, aby brał na swoje ramiona powierzonych mu braci i siostry, niczym jagnięta z owczarni Pana, i poświęcał dla nich siły, czas, trud, a także życie, aby do wszystkich dotarła Ewangelia i aby cały świat znalazł w niej harmonię i zgodę - powiedział Leon XIV.

"Nie zrobiliśmy nic, żeby być kardynałami". Duchowni otrzymali paliusze

Leon XIV pozdrowił też delegację Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola i zachęcił do modlitwy za wstawiennictwem apostołów, aby wspierali Kościół katolicki "na drodze komunii po śladach Zbawiciela".

Kard. Krajewski, który za pontyfikatu Franciszka był papieskim jałmużnikiem oraz od 2022 roku prefektem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia, w marcu został mianowany przez Leona XIV arcybiskupem metropolitą łódzkim. Kard. Ryś został mianowany metropolitą krakowskim pod koniec listopada zeszłego roku, a jego ingres do katedry na Wawelu odbył się 20 grudnia.

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W sierpniu 2025 roku nuncjatura apostolska w Polsce ogłosiła decyzję Leona XIV o mianowaniu arcybiskupem metropolitą katowickim Andrzeja Przybylskiego. Objął on metropolię katowicką 4 października ubiegłego roku. Polscy duchowni przewodniczyli w niedzielę czuwaniu modlitewnemu w polskim kościele w Rzymie.

- Nie zrobiliśmy nic, żeby być biskupami, nie zrobiliśmy nic, żeby być kardynałami. To nam się nigdy nie należało i nie należy dalej. Jesteśmy, kim jesteśmy, bo w łonie matki Bóg nas widział i chciał nas takimi. (...) To jest nasza misja, żeby ludzie mogli doświadczyć miłosierdzia - mówił abp Ryś.

Mówił też o znaczeniu godności człowieka, "która się chowa, bo jest przywalona dziadostwem, głupimi wyborami i decyzjami, grzechem".

- Pod nimi jest najważniejsza godność, jaką człowiek ma. Można ją zakryć, ale nigdy nie będzie zabrana. Na tym można budować. (...) Nie zbudujecie niczego na katalogu swoich grzechów - dodał.

Polscy metropolici otrzymali paliusze. "Znak owcy, którą niesie pasterz"

Kard. Konrad Krajewski w rozmowie z Vatican News przed otrzymaniem paliusza podkreślił, że włożenie paliusza oznacza zacieśnienie relacji między papieżem a Kościołem katolickim w wymiarze lokalnym, ale to również odpowiedzialność, w której nie chodzi o rządzenie.

- Chodzi o odpowiedzialność biskupa za ludzi, którym trzeba przywracać godność. (...) Paliusz jest bowiem znakiem owcy, którą niesie pasterz, owcy, która się zgubiła - stwierdził.

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Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś wskazał, że paliusz jest także zewnętrznym znakiem, że bierze na swoje ramiona metropolię krakowską, z którą już zdążył się zżyć. Dodał, że jedyną kompetencją, która sprawia, że ktoś może być pasterzem jest miłość.

- To jest wielkie słowo. Nie wszystkie relacje są równie proste, nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać. Ale potrzebuję powiedzieć, że naprawdę niczego nie robię przeciwko komuś, tylko zawsze z szacunku i z miłości do tych, którzy są mi zadani - podkreślił metropolita Kościoła krakowskiego.



Abp Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, podkreślił, że paliusz jest znakiem jedności Kościoła, który jest na Śląsku, całej metropolii górnośląskiej, z Ojcem Świętym.

- Oznacza, że Śląsk nie tylko jest jedno z Polską, ale też jest jedno z Kościołem, który jest w Rzymie – mówił.

jp / polsatnews.pl / Vatican News / PAP