Akcja w Lublinie. Z kranów może popłynąć zielona woda

"Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w poniedziałek 29 czerwca zabarwi na zielono wodę sieciową krążącą w lubelskim systemie ciepłowniczym - poinformowano w komunikacie.

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Akcja jest kolejnym elementem działań "na rzecz zwiększania efektywności, szczelności i niezawodności lubelskiego systemu ciepłowniczego". "Dzięki takim działaniom możliwe jest szybsze i dokładniejsze wykrywanie nieszczelności, ograniczanie strat wody i ciepła oraz dalsze podnoszenie bezpieczeństwa pracy infrastruktury ciepłowniczej" - dodano.

Jak wyjaśniono substancją barwiącą wodę będzie Fluoresceina 200 proc., nazywana również uraniną. Produkt ten posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - PIB i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Pod wpływem światła słonecznego substancja ulega fotodegradacji.

Nie wszyscy zobaczą zieloną wodę płynącą z kranu

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podkreśla, że nie wszyscy mieszkańcy zobaczą zieloną wodę płynącą z kranów. "Zabarwienie dotyczy wyłącznie wody sieciowej krążącej w zamkniętym systemie ciepłowniczym. Woda ta nie jest wodą pitną ani użytkową. W prawidłowo działających instalacjach wewnętrznych w budynkach woda sieciowa nie powinna przedostawać się do instalacji ciepłej wody użytkowej" - podkreślono.

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Jeśli jednak dojdzie do przedostania się wody sieciowej do kranu, a ciepła woda zmieni kolor na zielony, będzie to oznaczało nieszczelność wymiennika lub instalacji wewnętrznej.

Firma zapewnia, że mieszkańcy nie muszą podejmować w związku z tym żadnych działań technicznych we własnym zakresie. "Samo zauważenie zielonego zabarwienia nie jest powodem do niepokoju, ale jest ważnym sygnałem, który należy jak najszybciej przekazać do LPEC. Takie zgłoszenia pomogą służbom technicznym szybko i precyzyjnie zlokalizować miejsce ewentualnej nieszczelności" - podkreślono w komunikacie.