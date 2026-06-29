Adam Leszczyński w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18:00

aktualizacja: Polska

W poniedziałkowym wydaniu programu "Najważniejsze pytania" Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak porozmawiają z Adamem Leszczyńskim, dyrektorem Instytutu Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza. Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak stoją obok siebie. Po prawej stronie znajduje się duży, żółty znak zapytania.
Polsat News
Adam Leszczyński w "Najważniejszych pytaniach"

Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

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Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
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