Adam Leszczyński w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18:00
aktualizacja: Polska
W poniedziałkowym wydaniu programu "Najważniejsze pytania" Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak porozmawiają z Adamem Leszczyńskim, dyrektorem Instytutu Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza. Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Adam Leszczyński w "Najważniejszych pytaniach"
Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.Czytaj więcej