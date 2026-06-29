Mieli działać na rzecz Rosji. ABW zatrzymała Ukraińców i Białorusinów

Polska

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zatrzymaniu dziewięciu Ukraińców i dwóch Białorusinów w celu wydalenia ich z Polski. Osoby te miały mieć powiązania z Rosją i Białorusią. Do ich zadań należało rekrutowanie i opłacanie osób biorących udział w demonstracjach organizowanych przez środowiska ukraińskich uchodźców, a także infiltrowanie tych grup.

Dwóch funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) w mundurach taktycznych i kamizelkach z napisem "ABW" stoi tyłem do widza. W tle widać otwarte drzwi ciemnego vana, z którego wychodzą kolejni funkcjonariusze.
gov.pl
ABW poinformowała o zatrzymaniu osób, które miały infiltrować ukraińskich uchodźców

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała, że jej funkcjonariusze rozpoznali "mechanizm wykorzystywania ukraińskich uchodźców w Polsce do działań inspirowanych i finansowanych przez Rosję".

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Zatrzymano dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi w celu ich natychmiastowego wydalenia z Polski. ABW współpracowała w tej sprawie ze Strażą Graniczną.

 

"Od jesieni 2025 osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły z Rosji i kwalifikują się jako próba operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce" - przekazał w mediach społecznościowych minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

 

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Według funkcjonariuszy zatrzymani mieli powiązania z Rosją i Białorusią. Uczestnicy protestów pozyskani przez nich otrzymywali wynagrodzenie za udział w zgromadzeniach. Celem działań miało być wywieranie wpływu na środowisko ukraińskich uchodźców, m.in. poprzez promowanie określonych politycznych haseł.


"Do inicjowania protestów używano tematów budzących emocje, m.in. informacji o skandalach korupcyjnych i bieżących wydarzeniach ukraińskiej polityki wewnętrznej. To przykład działań poniżej progu klasycznej agresji, których celem jest rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu" - poinformowano.

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