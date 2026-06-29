W opublikowanym w poniedziałek komunikacie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała, że jej funkcjonariusze rozpoznali "mechanizm wykorzystywania ukraińskich uchodźców w Polsce do działań inspirowanych i finansowanych przez Rosję".

Infiltrowali środowisko ukraińskich uchodźców. ABW zatrzymała 11 osób

Zatrzymano dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi w celu ich natychmiastowego wydalenia z Polski. ABW współpracowała w tej sprawie ze Strażą Graniczną.

"Od jesieni 2025 osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły z Rosji i kwalifikują się jako próba operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce" - przekazał w mediach społecznościowych minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

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Według funkcjonariuszy zatrzymani mieli powiązania z Rosją i Białorusią. Uczestnicy protestów pozyskani przez nich otrzymywali wynagrodzenie za udział w zgromadzeniach. Celem działań miało być wywieranie wpływu na środowisko ukraińskich uchodźców, m.in. poprzez promowanie określonych politycznych haseł.



"Do inicjowania protestów używano tematów budzących emocje, m.in. informacji o skandalach korupcyjnych i bieżących wydarzeniach ukraińskiej polityki wewnętrznej. To przykład działań poniżej progu klasycznej agresji, których celem jest rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu" - poinformowano.