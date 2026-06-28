Wypadek karetki, czterech ratowników walczy o życie. Pilny apel

Sanitariusze ulegli wypadkowi, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie A4. W wyniku tego zdarzenia karetka wypadła z drogi, a trzech ratowników i kierowca zostali poszkodowani

Radio Wrocław przekazało, że karetka brała udział w zabezpieczeniu imprezy masowej na Opolszczyźnie.

W mediach społecznościowych pracownicy ERMED Centrum Medycznego apel zamieścili, w którym poprosili o pomoc dla swoich kolegów po fachu.

Wypadek karetki na A4. Ratownicy walczą o życie, potrzebna jest krew

"Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich, którzy mogą pomóc. Potrzebna jest krew dla Adriana i Janusza" - przekazało ERMED Centrum Medyczne.

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Każdy, kto chce pomóc poszkodowanym ratownikom i kogo stan zdrowia na to pozwala, może zgłosić się do centrum krwiodawstwa przy ul. Czerwonego Krzyża we Wrocławiu. Oddając krew, należy zaznaczyć, że chce się wesprzeć dokładnie tych pacjentów.