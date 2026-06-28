Tragedia we Francji. Samolot runął tuż po starcie, nikt nie przeżył

Świat

11 osób zginęło w katastrofie cywilnego samolotu we Francji - informuje "Le Parisien". Jak czytamy, maszyna rozbiła się w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju.

Ambulans SAMU de Paris z włączonymi światłami ostrzegawczymi.
AP/Thibault Camus
Katastrofa lotnicza we Francji. Nie żyje 11 osób (zdj. ilustracyjne)

Według informacji "Le Parisien" wśród ofiar było pięciu instruktorów, pięciu kursantów oraz jeden pilot. Wszystkie 11 osób obecnych na pokładzie straciło życie

 

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Samolot cywilny, który - jak podaje "L'Est Républicain" zarejestrowany był w Niemczech - przewoził osoby przygotowujące się do swojego pierwszego skoku ze spadochronem.

 

Do katastrofy doszło we francuskim departamencie Meurthe-et-Moselle, w miejscowości Tomblaine niedaleko Nancy. Samolot wystartował z lotniska Nancy-Essey. Na miejsce tragedii udał się minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez.

Tragedia we Francji. W katastrofie samolotu zginęło 11 osób 

Yves Séguy, prefekt Meurthe-et-Moselle, oświadczył na antenie BFMTV, że przyczyną katastrofy była prawdopodobnie awaria. Jak dodał, "nie zarejestrowano trajektorii związanej z awaryjnym lądowaniem", natomiast samolot robił się w pobliżu budynków mieszkalnych. - Mamy szczęście, że obyło się bez kolejnych ofiar - powiedział.

 

W mediach społecznościowych pojawił się pilny komunikat policji, w którym zaapelowano do mieszkańców Tomblaine o zachowanie ostrożności oraz o to, aby nie zbliżać się do miejsca tragedii. Wszystko po to, aby zapewnić służbom ratunkowym i organom ścigania odpowiednie warunki do pracy.

 

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Jeszcze w niedzielę ma się odbyć konferencja prasowa, w której wezmą udział m.in. przedstawiciele policji i prokuratury. Krewni ofiar zostaną natomiast objęci opieką psychologiczną.

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Alicja Krause / polsatnews.pl
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