Tragedia we Francji. Samolot runął tuż po starcie, nikt nie przeżył
11 osób zginęło w katastrofie cywilnego samolotu we Francji - informuje "Le Parisien". Jak czytamy, maszyna rozbiła się w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju.
Według informacji "Le Parisien" wśród ofiar było pięciu instruktorów, pięciu kursantów oraz jeden pilot. Wszystkie 11 osób obecnych na pokładzie straciło życie.
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Samolot cywilny, który - jak podaje "L'Est Républicain" zarejestrowany był w Niemczech - przewoził osoby przygotowujące się do swojego pierwszego skoku ze spadochronem.
Do katastrofy doszło we francuskim departamencie Meurthe-et-Moselle, w miejscowości Tomblaine niedaleko Nancy. Samolot wystartował z lotniska Nancy-Essey. Na miejsce tragedii udał się minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez.
Tragedia we Francji. W katastrofie samolotu zginęło 11 osób
Yves Séguy, prefekt Meurthe-et-Moselle, oświadczył na antenie BFMTV, że przyczyną katastrofy była prawdopodobnie awaria. Jak dodał, "nie zarejestrowano trajektorii związanej z awaryjnym lądowaniem", natomiast samolot robił się w pobliżu budynków mieszkalnych. - Mamy szczęście, że obyło się bez kolejnych ofiar - powiedział.
W mediach społecznościowych pojawił się pilny komunikat policji, w którym zaapelowano do mieszkańców Tomblaine o zachowanie ostrożności oraz o to, aby nie zbliżać się do miejsca tragedii. Wszystko po to, aby zapewnić służbom ratunkowym i organom ścigania odpowiednie warunki do pracy.
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Jeszcze w niedzielę ma się odbyć konferencja prasowa, w której wezmą udział m.in. przedstawiciele policji i prokuratury. Krewni ofiar zostaną natomiast objęci opieką psychologiczną.Czytaj więcej