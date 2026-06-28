W kilku regionach stanęły pociągi. Duże opóźnienia na kolei

Polska

Poważne utrudnienia na kolei w kilku regionach kraju w związku z falą upałów. Zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej doprowadziły do wstrzymania ruchu na dwóch liniach, a na kolejnych czterech pociągi kursują tylko po jednym torze.

Nowoczesny pociąg pasażerski w biało-zielonej kolorystyce porusza się po torach w słoneczny dzień. Ujęcie boczne z niewielkiej odległości, ukazujące długą linię składu na tle błękitnego nieba i zielonych drzew.
Kolej Mazowiecka / Facebook
Utrudnienia na kolei przez upały, PKP PLK usuwa awarie sieci trakcyjnej

Po naprawie sieci trakcyjnej przywrócono ruch pociągów po obu torach na dwóch ważnych odcinkach: linii nr 9 między Nowym Dworem Mazowieckim a Legionowem oraz linii nr 3 na trasie Warszawa Włochy – Ożarów Mazowiecki. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że prace naprawcze trwają jednak nadal w innych częściach kraju.

Pociągi stanęły w kilku regionach. Problemy z trakcją w czasie upałów

Całkowicie wstrzymany pozostaje ruch pociągów na linii nr 25 w rejonie Łodzi Olechowa, linii nr 216 między Gągławkami a Olsztynem, linii nr 38 na odcinku Giżycko – Siedliska oraz linii nr 137 między Strzegomiem a Jaworzyną Śląską.

 

Na kolejnych trasach wprowadzono ruch po jednym torze. Dotyczy to linii nr 3 między Swarzędzem a Kostrzynem Wielkopolskim oraz linii nr 274 na odcinku Sędzisław – Boguszów-Gorce Zachód.

 

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Przyczyną utrudnień są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej. PKP PLK podkreśliły, że awarie usuwane są mimo wysokich temperatur i trudnych warunków pracy. Przewoźnik zapewnił, że służby nieprzerwanie pracują nad możliwie szybkim przywróceniem pełnej sprawności infrastruktury.

 

Informacje o zmianach w kursowaniu pociągów mają być aktualizowane na bieżąco. Pasażerowie mogą śledzić komunikaty oraz sprawdzać aktualne połączenia w Portalu Pasażera.

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Agata Sucharska / PAP
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