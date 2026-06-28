Do wypadku doszło w niedzielę po południu w Międzywodziu. Ratownicy WOPR oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zostali wezwani na pomoc do tonących osób.

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- Mimo szybkiej interwencji i reanimacji nie udało się uratować 42-letniego mężczyzny – poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim asp. Izabela Kik.

Tragedia w Międzywodziu. Uratował dwoje dzieci, go zabrała woda

Wstępne ustalenia policji wskazują, że 42-latek znalazł się w niebezpieczeństwie po tym, jak wbiegł do wody, aby uratować dwoje własnych dzieci.

- Zauważył, że jego dzieci niebezpiecznie oddalają się od brzegu, więc ruszył za nimi, by je ściągnąć w bezpieczne miejsce. Dzieciom nic poważnego się nie stało. Niestety, podczas powrotu, mężczyzna znalazł się pod wodą - wyjaśniła policjantka.

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Na miejscu interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety, działania resuscytacyjne okazały się nieskuteczne.

O krok od tragedii w Darłowie. Mężczyzna zniknął pod wodą na kilkanaście minut

To nie jedyne niepokojące zdarzenie, do którego doszło nad wodą w niedzielę. Jak poinformował w mediach społecznościowych Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, na plaży w Darłowie poszukiwano 58-letniego mężczyzny, który zaginął po wejściu do morza.

Wiadomo, że znajdował się pod wodą przez co najmniej kilkanaście minut. Kiedy udało się go odnaleźć, rozpoczęła się reanimacja. Następnie poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Koszalinie.

Kluska potwierdził, że tego typu sytuacje nie są odosobnione. Akcja w Darłowie stanowiła ósmą tego dnia interwencję SAR. "Ludzie, odpoczywajcie bezpiecznie" - zaapelował dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, przypominając, że w razie zagrożenia nad morzem należy zadzwonić pod numer ratunkowy 985.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powiadomiło natomiast w raporcie z niedzieli, że od 1 kwietnia w Polsce utonęło 78 osób.