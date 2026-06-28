W przypadku naszego kraju rekordowe upały odnotowano w Słubicach, gdzie termometry wskazały aż 40,5 st. C. Od pobicia tego rekordu niewiele dzieliło Toruń, w którym odnotowano 40,3 st. C.

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Fala upałów dała się we znaki także w innych europejskich krajach. Jak donosi agencja AFP, rekord padł m.in. w Niemczech. Stacja pomiarowa w Coschen w Brandenburgii, położona nieopodal granicy z Polską, odnotowała aż 41,7 st. C. Dzień wcześniej niemal tak samo gorąco było w Drewitz, gdzie słupki wskazały 41,5 st. C.

W przypadku Niemiec rekordowa okazała się także temperatura w nocy. Z soboty na niedzielę w położonym we wschodniej Saksonii Kubschuetz temperatura nie spadła poniżej 29,4 st. C. To najwyższa minimalna nocna temperatura w Niemczech od początku prowadzenia pomiarów.

Dotychczasowy rekord nocnej temperatury w Niemczech pochodził z 2003 roku, gdy na górze Weinbiet w Nadrenii-Palatynacie termometr nie wskazał mniej niż 27,2 st. C.

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Rekord padł także w Czechach. Tuż przed godz. 15 w niedzielę stacja meteorologiczna w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju odnotowała kolejny w ostatnich dniach rekord temperatury, wynoszący 41,1 st. C.

Podobna sytuacja powstała w sobotę, gdy również w stacji w Doksanach padł poprzedni rekord temperatury dla Czech w wysokości 40,6 st. C. Nieco później tego samego dnia termometry wskazywały już 40,9 stopnia.

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Czeski Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny (CzHMU) zwrócił uwagę, że niedzielne rekordy pojawiły się po tropikalnej nocy, podczas której w 40 proc. stacji pomiarowych temperatura nie spadła poniżej 20 st. C, a w kilku miejscach nie spadła nawet poniżej 25 stopni.

W niedzielne popołudnie CzHMU, z powodu wysokich stężeń ozonu utrzymującego się przy ziemi, ogłosił alert smogowy dla Pragi oraz dla kraju (regionu) środkowoczeskiego i usteckiego w środkowej i północno-zachodniej części kraju. Meteorolodzy zalecili, by osoby przebywające po południu na świeżym powietrzu unikały zwiększonego wysiłku fizycznego.

Ekstremalne upały w Europie. Upał nie odpuszcza nawet w Skandynawii

W duńskim Oedum odnotowano w sobotę po południu 37 st. C, co jest najwyższą temperaturą dla czerwca w historii krajowych pomiarów. Dotychczasowy rekord czerwcowego ciepła dla Danii wynosił 36,4 stopnia Celsjusza i padł w 1975 roku w Holstebro na zachodzie kraju.

Wcześniej instytut meteorologiczny DMI poinformował, że z piątku na sobotę odnotowało najcieplejszą czerwcową noc w historii pomiarów. W Nordby na wyspie Fanoe, w południowo-zachodniej Danii, temperatura wyniosła 22,5 st. C.

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Przekroczenie 20 stopni oznacza, że była to noc tropikalna, co jest rzadkim zjawiskiem dla Skandynawii. Poprzedni rekord, 22,4 stopnia Celsjusza, odnotowano w Sandvig na Zelandii w 1917 roku oraz w Roenne na Bornholmie w 2022 roku.

O ekstremalnych upałach można mówić także w przypadku Francji. Z falą ciepła zmagają się również mieszkańcy Szwajcarii. Jak informuje agencja AFP, w Bazylei temperatura trzeci dzień z rzędu wynosiła 39 stopni, bijąc tym samym poprzedni czerwcowy rekord ciepła wynoszący 38,8°C, ustanowiony dzień wcześniej na tej samej stacji.