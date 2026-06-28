Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" będą: Robert Kropiwnicki (KO), Magdalena Sroka (PSL), Błażej Poboży (Kancelaria Prezydenta RP), Radosław Fogiel (PiS), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Wojciech Konieczny (Nowa Lewica). Transmisja na polsatnews.pl, w Interii oraz Polsat News od godz. 9:55.