"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55
Polska
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" będą: Robert Kropiwnicki (KO), Magdalena Sroka (PSL), Błażej Poboży (Kancelaria Prezydenta RP), Radosław Fogiel (PiS), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Wojciech Konieczny (Nowa Lewica). Transmisja na polsatnews.pl, w Interii oraz Polsat News od godz. 9:55.
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
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