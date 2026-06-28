Śmigłowce nad Warszawą i żołnierze z bronią. Jest komunikat wojska
Nad Warszawą pojawiły się śmigłowce. "Są to cykliczne ćwiczenia" - uspokaja Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, wyjaśniając, że na terenie stolicy i okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi.
Jak dodało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, podczas ćwiczeń żołnierze poruszają się pojazdami służbowymi, w umundurowaniu polowym i ubiorze cywilnym, wraz z bronią.
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Nad Warszawą i okolicznymi miejscowościami pojawiły się także śmigłowce. Zgodnie z informacjami "Faktu", na niebie można zaobserwować m.in. maszyny Black Hawk.
Śmigłowce nad Warszawą. Dowództwo Generalne RSZ uspokaja. "To ćwiczenia"
Służby uspokajają jednak, że zaistniałą sytuacją nie należy się stresować. W obrębie stolicy prowadzone są cykliczne ćwiczenia, które obejmują zajęcia taktyczno-ogniowe.
Ćwiczenia organizowane są przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi. Wiedzą o nich także służby porządkowe.
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"Dziękujemy za właściwą postawę obywatelską i wyrozumiałość" - podsumowało swój komunikat Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.Czytaj więcej