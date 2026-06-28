Jak dodało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, podczas ćwiczeń żołnierze poruszają się pojazdami służbowymi, w umundurowaniu polowym i ubiorze cywilnym, wraz z bronią.

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Nad Warszawą i okolicznymi miejscowościami pojawiły się także śmigłowce. Zgodnie z informacjami "Faktu", na niebie można zaobserwować m.in. maszyny Black Hawk.

Śmigłowce nad Warszawą. Dowództwo Generalne RSZ uspokaja. "To ćwiczenia"

Służby uspokajają jednak, że zaistniałą sytuacją nie należy się stresować. W obrębie stolicy prowadzone są cykliczne ćwiczenia, które obejmują zajęcia taktyczno-ogniowe.

Ćwiczenia organizowane są przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi. Wiedzą o nich także służby porządkowe.

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"Dziękujemy za właściwą postawę obywatelską i wyrozumiałość" - podsumowało swój komunikat Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.