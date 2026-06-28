Śmigłowce nad Warszawą i żołnierze z bronią. Jest komunikat wojska

Polska

Nad Warszawą pojawiły się śmigłowce. "Są to cykliczne ćwiczenia" - uspokaja Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, wyjaśniając, że na terenie stolicy i okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi.

Fragment munduru żołnierza w kamuflażu z naszywką flagi Polski na rękawie, obok którego w oddali widać czarny wojskowy śmigłowiec w locie.
Polsat News / Wikimedia Commons/Christian Jansky
Dowództwo Generalne RSZ informuje o ćwiczeniach wojskowych w Warszawie (zdj. ilustracyjne)

Jak dodało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, podczas ćwiczeń żołnierze poruszają się pojazdami służbowymi, w umundurowaniu polowym i ubiorze cywilnym, wraz z bronią. 

 

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Nad Warszawą i okolicznymi miejscowościami pojawiły się także śmigłowce. Zgodnie z informacjami "Faktu", na niebie można zaobserwować m.in. maszyny Black Hawk.

Śmigłowce nad Warszawą. Dowództwo Generalne RSZ uspokaja. "To ćwiczenia"

Służby uspokajają jednak, że zaistniałą sytuacją nie należy się stresować. W obrębie stolicy prowadzone są cykliczne ćwiczenia, które obejmują zajęcia taktyczno-ogniowe.

 

Ćwiczenia organizowane są przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi. Wiedzą o nich także służby porządkowe.

 

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"Dziękujemy za właściwą postawę obywatelską i wyrozumiałość" - podsumowało swój komunikat Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

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Alicja Krause / polsatnews.pl
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