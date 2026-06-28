Polsat News Ujawnia. "Śmierć Pawła Pułaczewskiego"

Polska

Kolejna interwencja policjantów z Inowrocławia zakończyła się śmiercią człowieka. Reporterzy Polsat News dotarli do niepublikowanych dotąd nagrań z kamer nasobnych funkcjonariuszy, które pozwalają odtworzyć przebieg tragicznych wydarzeń i rzucają nowe światło na okoliczności sprawy.

Fragment grafiki z napisem "ŚMIERĆ PAWŁA PUŁACZEWSKIEGO".
Polsat News
Reportaż "Śmierć Pawła Pułaczewskiego" w cyklu Polsat News Ujawnia

Inowrocław już wcześniej znalazł się w centrum ogólnopolskiej debaty za sprawą śmierci Michała Sylwestruka. Reportaże Jacka Smaruja i Moniki Gawrońskiej doprowadziły do reakcji najwyższych władz państwowych, zainteresowania sprawą przez instytucje publiczne oraz postawienia funkcjonariuszy przed sądem. 


Dziś reporterzy wracają do Inowrocławia, gdzie doszło do kolejnej tragedii. W najnowszym reportażu "Śmierć Pawła Pułaczewskiego" przedstawiają ustalenia dotyczące interwencji, która również zakończyła się śmiercią mężczyzny. W materiale ujawniają niepublikowane wcześniej nagrania z kamer nasobnych policjantów, a także opinię sądowo - lekarską, dzięki którym udokumentowali przebieg zdarzenia od pierwszych chwil interwencji oraz w jaki sposób śledczy zabezpieczali dowody i analizowali okoliczności śmierci Pawła Pułaczewskiego. 

 

ZOBACZ: Oglądaj reportaż „Śmierć Pawła Pułaczewskiego” w Polsat News


Reportaż przynosi nie tylko nowe ustalenia, ale przede wszystkim stawia pytania o przebieg działań funkcjonariuszy oraz sposób wyjaśniania sprawy przez organy ścigania. 


"Śmierć Pawła Pułaczewskiego" - w niedzielę o godz. 21:00 w cyklu "Polsat News Ujawnia" na antenie Polsat News. 

WIDEO: Lista polityków KO wywołała burzę. Gorąca dyskusja ws. "saloniku VIP"
akr / polsatnews.pl
Czytaj więcej
JACEK SMARUJPOLSAT NEWS UJAWNIAPOLSKA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 