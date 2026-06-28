Polsat News Ujawnia. "Śmierć Pawła Pułaczewskiego"

Inowrocław już wcześniej znalazł się w centrum ogólnopolskiej debaty za sprawą śmierci Michała Sylwestruka. Reportaże Jacka Smaruja i Moniki Gawrońskiej doprowadziły do reakcji najwyższych władz państwowych, zainteresowania sprawą przez instytucje publiczne oraz postawienia funkcjonariuszy przed sądem.



Dziś reporterzy wracają do Inowrocławia, gdzie doszło do kolejnej tragedii. W najnowszym reportażu "Śmierć Pawła Pułaczewskiego" przedstawiają ustalenia dotyczące interwencji, która również zakończyła się śmiercią mężczyzny. W materiale ujawniają niepublikowane wcześniej nagrania z kamer nasobnych policjantów, a także opinię sądowo - lekarską, dzięki którym udokumentowali przebieg zdarzenia od pierwszych chwil interwencji oraz w jaki sposób śledczy zabezpieczali dowody i analizowali okoliczności śmierci Pawła Pułaczewskiego.

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Reportaż przynosi nie tylko nowe ustalenia, ale przede wszystkim stawia pytania o przebieg działań funkcjonariuszy oraz sposób wyjaśniania sprawy przez organy ścigania.



"Śmierć Pawła Pułaczewskiego" - w niedzielę o godz. 21:00 w cyklu "Polsat News Ujawnia" na antenie Polsat News.

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akr / polsatnews.pl