Polsat News Ujawnia. "Śmierć Pawła Pułaczewskiego"
Kolejna interwencja policjantów z Inowrocławia zakończyła się śmiercią człowieka. Reporterzy Polsat News dotarli do niepublikowanych dotąd nagrań z kamer nasobnych funkcjonariuszy, które pozwalają odtworzyć przebieg tragicznych wydarzeń i rzucają nowe światło na okoliczności sprawy.
Inowrocław już wcześniej znalazł się w centrum ogólnopolskiej debaty za sprawą śmierci Michała Sylwestruka. Reportaże Jacka Smaruja i Moniki Gawrońskiej doprowadziły do reakcji najwyższych władz państwowych, zainteresowania sprawą przez instytucje publiczne oraz postawienia funkcjonariuszy przed sądem.
Dziś reporterzy wracają do Inowrocławia, gdzie doszło do kolejnej tragedii. W najnowszym reportażu "Śmierć Pawła Pułaczewskiego" przedstawiają ustalenia dotyczące interwencji, która również zakończyła się śmiercią mężczyzny. W materiale ujawniają niepublikowane wcześniej nagrania z kamer nasobnych policjantów, a także opinię sądowo - lekarską, dzięki którym udokumentowali przebieg zdarzenia od pierwszych chwil interwencji oraz w jaki sposób śledczy zabezpieczali dowody i analizowali okoliczności śmierci Pawła Pułaczewskiego.
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Reportaż przynosi nie tylko nowe ustalenia, ale przede wszystkim stawia pytania o przebieg działań funkcjonariuszy oraz sposób wyjaśniania sprawy przez organy ścigania.
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"Śmierć Pawła Pułaczewskiego" - w niedzielę o godz. 21:00 w cyklu "Polsat News Ujawnia" na antenie Polsat News.