Rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim przekazał polsatnews.pl, że w wyniku nawałnic nikt nie został poszkodowany. Jak dodał, sytuacja na miejscu jest raczej stabilna, a burze są standardowym efektem ekstremalnych upałów, z jakimi obecnie zmaga się nasz kraj.

Do godz. 21:20 do lubuskiej straży pożarnej wpłynęło około 60 zgłoszeń w sprawie nawałnic. Mł. bryg. Arkadiusz Kaniak podkreślił, że działania strażaków polegały na usuwaniu skutków nawałnic, w tym na usuwaniu z dróg powalonych drzew.

Niespokojnie jest także w województwie wielkopolskim, gdzie do tej pory strażacy wyjechali do 65 zdarzeń. Również w tym przypadku nie ma informacji o poszkodowanych, a służby skupiają się na usuwaniu bieżących skutków burz.

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W ostatnim czasie Polska zmaga się z ekstremalnymi upałami. W niedzielę w całym kraju obowiązują alerty, ostrzegające przed skrajnie wysoką temperaturą. Ostrzeżenia II stopnia wydano dla części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, a także dla powiatu tatrzańskiego w woj. małopolskim, gdzie temperatura może wynieść od 34 do 37 st. C.

Na pozostałym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł, że słupki rtęci mogą wskazać od 35 do nawet 39 st. C. Nieco chłodniej będzie w nocy, kiedy temperatura spadnie i wyniesie od 18 do 25 st. C.

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Dla części województw wydane zostały również alerty II stopnia, ostrzegające przed burzami. Obowiązują one w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim oraz dolnośląskim. Dla powiatu tatrzańskiego wydano ostrzeżenia I stopnia.

Lokalnie może dojść do podtopień. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami

Jak wyjaśniła na antenie Polsat News rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, burze są naturalnym następstwem upałów, z jakimi zmaga się nasz kraj.

- Na tę chwilę mamy już wydane ostrzeżenia i pierwsze komórki konwekcyjne pojawiły się na zachodzie - informowała w niedzielę po godz. 16.

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Rzeczniczka IMGW ostrzegła przy tym, że "każdy opad intensywny, który będzie padał w dużej ilości na przykład w 10 minut czy w godzinę, może lokalnie prowadzić do podtopień". - Gleba nie ma możliwości infiltracji w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo - opisała Prasek.