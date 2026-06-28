"Zgłoszenie o desce SUP wpłynęło do Beskidzkiego WOPR na numer alarmowy" - poinformował WOPR w wydanym w mediach społecznościowych oświadczeniu.

Jak wskazano w komunikacie, deska dryfowała po wodach Jeziora Żywieckiego co najmniej półtorej godziny. W pobliżu nie odnaleziono jej właściciela.

Deska do sportów wodnych samotnie dryfowała po jeziorze. WOPR prosi o pomoc

"Właściciel lub osoby mające jakiekolwiek informacje na ten temat proszone są o kontakt z Bazą Ratownictwa Wodnego Beskidzkiego WOPR nad Jeziorem Żywieckim" - czytamy w informacji opublikowanej na Facebooku.

Osoby posiadające wiedzę na temat sytuacji proszone są o pilny kontakt pod numerem telefonu 668 838 639.

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Deska SUP (Stand Up Paddle) to mierząca ok. 3,5 m deska służąca do sportów wodnych. Pływa się na niej na stojąco, odpychając się od tafli wody specjalnym wiosłem. Sport wywodzący się z Hawajów łączy w sobie elementy kajakarstwa oraz surfingu.

Tragiczny bilans czerwca. RCB apeluje o odpowiedzialne korzystanie z kąpielisk

W związku z trwającym sezonem wypoczynku nad wodą, warto pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. W piątek policja poinformowała, że tylko w czerwcu tego roku utonęło już 30 osób.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało do Polaków o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Do wody nie należy wchodzić, jeżeli znajdujemy się pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Odczekać powinniśmy także bezpośrednio po spożyciu posiłku.

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RCB rekomenduje też, aby nie wbiegać do wody, jeżeli jest się rozgrzanym. Pływać należy jedynie w wyznaczonych miejscach. W przypadku strzeżonych kąpielisk trzeba bezwzględnie przestrzegać poleceń ratownika. Wystrzegać należy się skoków "na główkę", szczególnie jeśli dane kąpielisko jest dla nas nowe.