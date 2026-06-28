Tzw. ratunkowy projekt dla rynku kryptoaktywów Polska 2050 po raz drugi skierowała do Sejmu w czerwcu, po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę w tej sprawie.

Z informacji PAP wynika, że Polska 2050 prowadzi rozmowy z ośrodkiem prezydenckim na temat ewentualnych poprawek do projektu, które spotkałyby się z akceptacją prezydenta. W ubiegły piątek w resorcie funduszy i polityki regionalnej odbyło się spotkanie w tej sprawie.

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Według źródeł PAP Nawrockiego reprezentował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, obecna była też ministra funduszy i liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szef klubu parlamentarnego ugrupowania Paweł Śliz i wnioskodawca projektu regulującego rynek kryptoaktywów - poseł Adam Gomoła.

Po rozmowach, w ostatnią środę do KPRP została skierowana kompromisowa wersja projektu Polski 2050; partia oczekuje obecnie na odpowiedź strony prezydenckiej.

Jak wynika z informacji zbliżonych do Polski 2050, efektem rozmów przedstawicieli Polski 2050 z ośrodkiem prezydenckim była zgoda na kolejne poprawki, zakładające m.in. skrócenie maksymalnego terminu, na jaki Komisja Nadzoru Finansowego może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji.

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W dotychczasowym brzmieniu projektu okres ten miał wynosić nie więcej niż sześć miesięcy. Kolejna ustalona zmiana zakładałaby wprowadzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za błąd urzędnika w kontekście blokady rachunku wykonanej z naruszeniem prawa.

Ewentualne poprawki miałyby zostać formalnie zgłoszone na etapie prac w komisji sejmowej. Źródło agencji poinformowało również, że - zgodnie z prośbą posłów Polski 2050 - marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyraził zgodę na skrócenie czasu konsultacji społecznych.

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Złożony w Sejmie projekt Polski 2050 od zawetowanej przez prezydenta ustawy różni się tym, że zawiera trzy poprawki, które prezydent zgłaszał w toku prac parlamentarnych, m.in. obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów (czyli cyfrowych jednostek wartości przypisanych do konkretnego projektu inwestycyjnego), usunięcie "niektórych przepisów nadregulacyjnych"; kolejna poprawka miała sprawić, że ustawa "będzie mniej restrykcyjna dla rynku".

W trakcie majowych prac w Sejmie debatowano nad czterema projektami regulującymi rynek kryptoaktywów. Bogucki domagał się kilkunastu zmian w propozycji rządowej, m.in. wprowadzenia dodatkowej kontroli sądowej działań nadzorczych KNF, skrócenia maksymalnego terminu, na jaki KNF może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji (z 6 do 3 miesięcy), czy odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone blokadą rachunku wykonaną z naruszeniem prawa.

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Polityk pozytywnie wypowiadał się o projekcie Polski 2050, twierdził m.in., że jest on zbieżny z niektórymi rozwiązaniami, których oczekiwał prezydent. Ostatecznie zdecydowano o uznaniu rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów za wiodący. Tym samym prace nad propozycjami - prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji - nie były kontynuowane.

Spór o kryptowaluty. Nawrocki wetuje rządowe projekty

Ostatecznie 11 czerwca prezydent Nawrocki zawetował rządową ustawę. Zgodnie z tą regulacją Komisja Nadzoru Finansowego miała być organem nadzorczym dla tego rynku i upoważniała ją m.in. do nakładania sankcji na działające na nim podmioty.

Tego samego dnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w TVP Info zapowiedział, że rząd przygotuje kolejny projekt ustawy regulujący ten rynek. Podkreślił przy tym, że jest nie widzi merytorycznych powodów do zasadniczej zmiany kierunku proponowanych wcześniej regulacji.

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Prezydent wcześniej, dwukrotnie wetując ustawy przygotowane przez rząd ws. kryptoaktywów, argumentował, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Ustawa zawetowana w czerwcu od poprzednich różniła się tym, że uwzględniała jedną poprawkę kancelarii prezydenta, zgodnie z którą KNF we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

Celem ustawy o kryptowalutach jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które reguluje rynek kryptoaktywów.

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ps / PAP