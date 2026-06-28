Według stanu na sobotę, oficjalny bilans ofiar śmiertelnych po trzęsieniu ziemi z 24 czerwca to 1430 osób. Jest ponad trzy tysiące rannych. ONZ szacuje liczbę zaginionych na 50 tysięcy. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci ocenia, że około 1,8 mln osób, w tym 680 tys. dzieci, potrzebuje pomocy humanitarnej.

Temat pomocy dla Wenezueli skomentował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Wskazał, że Unia Europejska uruchomiła Mechanizm Ochrony Ludności i kolejne kraje Wspólnoty wysyłają swoje siły ratownicze na pomoc.

Dotychczas to ponad 500 ratowników z Czech, Hiszpanii, Włoch, Francji, Luksemburga, Niemiec, Portugalii i Holandii.

Bartosz Grodecki: Szkoda, że zabrakło Polski

W Polsce jednostką, która bierze udział w tego rodzaju akcjach jest zespół USAR Poland, podległy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

"Jest naszą dumą narodową. To jedna z najlepiej rozpoznawalnych i najwyżej ocenianych formacji ratowniczych na świecie. Dzięki doświadczeniu zdobywanemu podczas misji w wielu krajach - m.in. po tragicznym trzęsieniu ziemi w Turcji w 2023 r., gdzie nasi ratownicy uratowali 12 osób, w tym troje dzieci - umacniał renomę Państwowej Straży Pożarnej i Polski jako wiarygodnego partnera, gotowego nieść pomoc tam, gdzie liczy się każda minuta" - podkreślił szef BBN.

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Bartosz Grodecki dodał, że USAR Poland wyróżnia profesjonalizm, doświadczenie i skuteczność, które "wielokrotnie przekładały się na to, co najważniejsze - ratowanie ludzkiego życia".

W obliczu tragedii, która dotknęła Wenezuelę, dołączam do słów Prezydenta RP @NawrockiKn, wyrażając głębokie współczucie rodzinom ofiar oraz solidarność ze wszystkimi poszkodowanymi.



Unia Europejska uruchomiła Mechanizm Ochrony Ludności, a kolejne państwa członkowskie kierują do… — Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) June 28, 2026

"Polska wielokrotnie udowadniała, że solidarność nie jest dla niej pustym słowem. Tym bardziej szkoda, że tym razem zabrakło Polski wśród państw niosących pomoc" - podsumował szef BBN.

Czym jest USAR Poland

USAR to zespół ratowniczy przeznaczony do poszukiwań żywych osób pod gruzami w terenie zurbanizowanym, wykorzystywany głównie do działań po trzęsieniach ziemi.

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Polski moduł może być wysłany drogą lotniczą, ma dwa warianty: ciężki i średni. W pierwszym przypadku zespół po dotarcie na wskazane miejsce jest samowystarczalny przez 10 dni. Może zbudować obozowisko z zapleczem sanitarnym. Składa się z 76 ratowników, ośmiu psów oraz potrzebnego sprzętu.