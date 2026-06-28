Upał nie słabnie - przeciwnie, drugiego dnia weekendu odczuwalna temperatura ma stać się jeszcze bardziej dotkliwa niż w sobotę. W niedzielę IMGW wydał alerty II stopnia dla północnej części Polski, które obowiązywać mają do godz. 20:00 w poniedziałek. Na termometrach zobaczymy od 30 do 37 stopni w dzień i do 23 stopni w nocy.

Ostrzeżenia przed burzami wydało też w niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni - czytamy w komunikacie RCB. Alerty dotyczące intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru i burz zostały wysłane do mieszkańców województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego oraz części dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

IMGW ostrzega. Skwar to nie wszystko, w części kraju pojawić mogą się burze

W pozostałych regionach wciąż utrzymują się w mocy ostrzeżenia III stopnia. Obejmują województwo małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie i część podlaskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.

W ciągu dnia temperatura w niektórych miejscach może sięgnąć nawet 42 stopni. Nocą natomiast na termometrach maksymalnie 25 stopni.

Skwar to jednak nie wszystko. Instytut ostrzega, że w części województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego mogą wystąpić burze. Alerty II stopnia obowiązują w wymienionych regionach od godz. 15:00 do poniedziałkowego poranka.

ZOBACZ: To dopiero początek, słupki rtęci poszybują. Fala żaru uderzy za kilkanaście godzin

Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszyć mogą opady deszczu, od 20 do 40 mm, a miejscami także gradobicia. Pojawić się może także silny wiatr, wiejący z prędkością nawet do 100 km/h.

W niedzielę wciąż obowiązuje wydany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alert. "Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież" - przestrzega w komunikacie instytucja.