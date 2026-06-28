Najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł rekord

Najwyższa temperatura zanotowana na ziemiach polskich wynosiła do tej pory 40,2 st. C i została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Prószkowie (woj. opolskie).

W niedzielę w Słubicach odnotowano jednak rekordowe 40,5 st. C., co oznacza, że był to najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce.

- Na tę chwilę według danych telemetrycznych i danych operacyjnych Toruń 40,3 st. C, Słubice 40,5 st. C., także na tę chwilę możemy powiedzieć, że padł rekord - powiedziała Polsat News rzeczniczka IMGW, Agnieszka Prasek.

Wcześniejsze informacje z niedzieli sugerowały, że rekord padł w Toruniu. Tam odnotowano również bardzo wysoką temperaturę. Słupki rtęci wskazały aż 40,3 st. C.

Tak upalnie jeszcze nie było. W Toruniu padł nowy rekord ciepła

Nasz kraj od kilku dni zmaga się z falą upałów. W niedzielę w całej Polsce obowiązywały alerty II i III stopnia, ostrzegające przed ekstremalnie wysoką temperaturą.

Najchłodniej, choć nadal bardzo upalnie, miało być w północnej części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, a także w południowej części województwa małopolskiego. Tam dla części powiatów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałami. W niedzielę słupki rtęci mogą wskazać tam od 34 do 37 st. C.

Na pozostałym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia III stopnia. Oznacza to, że w niedzielę możemy spodziewać się upałów od 35 do nawet 39 st. C. Nieco chłodniej będzie w nocy, kiedy temperatura spadnie i wyniesie od 18 do 25 st. C.

Więcej informacji wkrótce.