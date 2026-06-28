Wywody byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej to reakcja na spór wokół budynku byłego konsulatu Rosji w Gdańsku. Polska pozwała Rosję, bo uważa, że budynek należy do Skarbu Państwa. Moskwa utrzymuje, że gmach przy ul. Batorego to jej własność.

Jak opisuje "Fakt", 12 czerwca do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił pozew o wydanie nieruchomości. Z informacji Prokuratorii Generalnej RP wynika, że Rosjanie nie opuścili budynku, mimo że mieli to zrobić do 23 grudnia 2025 roku. W listopadzie szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski poinformował o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiej placówki. Była to reakcja na działania dywersyjne na polskiej kolei.

Tymczasem Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że w odpowiedzi Rosja powinna pozwać Polskę za "przejęcie" Belwederu.

Dmitrij Miedwiediew chce pozwać Polskę

"Przypomnę tym niepohamowanym uzurpatorom o czymś jeszcze. Obecna rezydencja polskiego prezydenta - Belweder - został zbudowany za pieniądze z rosyjskiego skarbu carskiego. To rosyjskie pieniądze!" - napisał, cytowany przez agencję TASS.

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"Warto by rozważyć wniesienie przez nasz kraj pozwu o przejęcie pałacu z nielegalnego posiadania przez nowo utworzoną Rzeczpospolitą" - wskazał dalej były prezydent Rosji, który obecnie piastuje urząd wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Belweder. Historia rezydencji

Konkretnie to za carskie pieniądze pałac belwederski został przebudowany. W 1818 roku kupiły go władze Królestwa Polskiego, potocznie nazywanego Kongresówką. Państwo to było połączone unią personalną z Imperium Rosyjskim. Pałac przeznaczono na rezydencję księcia Konstantego, brata cara Aleksandra I.

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Wcześniej, za rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Belwederze znajdowała się królewska fabryka fajansów. Natomiast nazwa pałacu sięga XVI wieku, kiedy był rezydencją królowej Bony. Nazwa pochodzi od włoskich słów i oznacza "piękny widok".

Po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości w pałacu mieszkali Józef Piłsudski oraz prezydenci Gabriel Narutowicz i Stanisław Wojciechowski. Po kolejnej wojnie w pałacu mieszkał Bolesław Bierut. Po roku 1989 roku w Belwederze znów mieszkali prezydenci - Wojciech Jaruzelski i Lech Wałęsa, podczas kadencji którego oficjalną siedzibę głowy państwa przeniesiono do pałacu przy Krakowskim Przedmieściu.