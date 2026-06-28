"Jeśli nie chcesz mojej zguby, krrokodyla daj mi, luby" - zwraca się do zakochanego w niej Papkina Klara z "Zemsty" Aleksandra Fredry. Tego rodzaju prezent z pewnością nie ucieszyłby jednak mieszkanki Katowic, która w piątkowy poranek przeżyła chwile grozy, spacerując z psem przy stawie Maroko, nieopodal katowickiego osiedla Tysiąclecia.

Na pomoście od strony ulicy Piastów kobieta dostrzegła półmetrowego gada, który zdawał się wygrzewać w słońcu. Niepokój wzbudziło w niej również to, że zwierzę wyraźnie się poruszało. Spacerowiczka postanowiła działać - sięgnęła po telefon i wykonała zdjęcie drapieżnika, które następnie wysłała do straży miejskiej.

Gumowy krokodyl nad stawem w Katowicach. "Ujarzmiła" go straż miejska

Dyżurny katowickiej straży miejskiej wiedział, że sprawa wymaga pilnej interwencji. Na miejsce skierowany został patrol, który miał ujarzmić bestię. Po dotarciu nad staw mundurowi zbliżyli się do osobnika, by ocenić zagrożenie. Na szczęście okazało się nieduże.

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych Straży Miejskiej w Katowicach, krokodyl wykonany był z gumy i wszystko wskazuje na to, że służył jako dziecięca zabawka. Jak wyjaśnić jednak tajemnicze ruchy wykonywane przez piszczałkę? "Ruchy, które zaniepokoiły zgłaszającą, były najpewniej sprawką porannych podmuchów wiatru" - ocenili mundurowi.

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Strażnicy ochrzcili gumowe monstrum mianem "katowickiego potwora z Loch Ness". Podejrzewają, że zgubił się jakiemuś maluchowi. Choć w tym przypadku sprawa zakończyła się szczęśliwie, mundurowi i tak wyrazili wdzięczność wobec czujności zgłaszającej. "(...) mieszkance należą się wielkie brawa za czujność – w końcu, w dzisiejszych czasach z egzotycznymi uciekinierami nigdy nic nie wiadomo!" - czytamy w oświadczeniu.