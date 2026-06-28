Co dalej z relacjami polsko-ukraińskimi? Kto zyskał na sporze między Kijowem a Warszawą? I jak powinno prowadzić się politykę historyczną? Z prof. Grzegorzem Motyką, historykiem, członkiem Kolegium IPN, współautorem książki "Gry pamięcią" porozmawiają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w "Politycznym WF-ie z gościem". Zapraszamy o 11:00 na polsatnews.pl i do Polsat News.