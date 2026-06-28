Grzegorz Motyka w "Politycznym WF-ie z Gościem". Transmisja w Polsat News

Polska

Co dalej z relacjami polsko-ukraińskimi? Kto zyskał na sporze między Kijowem a Warszawą? I jak powinno prowadzić się politykę historyczną? Z prof. Grzegorzem Motyką, historykiem, członkiem Kolegium IPN, współautorem książki "Gry pamięcią" porozmawiają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w "Politycznym WF-ie z gościem". Zapraszamy o 11:00 na polsatnews.pl i do Polsat News.

Trzech mężczyzn siedzi przy okrągłym stole w studiu telewizyjnym. Na ekranie w tle widnieje logo programu "Polityczny WF".
Polsat News
Grzegorz Motyka w programie "Polityczny WF z Gościem"

Transmisja w Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia od godziny 11.00.

 

Wcześniejsze odcinki programu "Polityczny WF z Gościem" możesz zobaczyć tutaj.

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jk / polsatnews.pl
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