Jak w rozmowie z Polsat News przekazał kpt. Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, pierwszy pociąg relacji Modlin-Warszawa zatrzymał się okolicach Stoczni Modlin. Z tego składu ewakuowano 80 pasażerów.

Drugi pociąg, relacji Olsztyn-Kraków, zatrzymał się przed stacją Modlin w Bronisławce. Opuściło go 300 osób.

- Między Legionowym a Modlinem jest awaria sieci trakcyjnej na dwóch torach. Więc jest całkowicie wstrzymany ruch pociągów. Na miejsce zostały dysponowane dwa pociągi sieciowe do naprawy sieci trakcyjnej. Jeden ze stacji Siedlce, drugi ze stacji Warszawa Wschodnia - powiedział PAP Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych

Jak wyjaśnił, na jednym torze problemy z siecią trakcyjną wystąpiły o godzinie 11.12, a o 11.59 na drugim.

Uszkodzona sieć w okolicach Modlina. PKP wskazuje utrudnienia

O utrudnieniach w pobliżu Modlina informuje też PKP Intercity na swojej stronie internetowej.

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"W dniu 28.06.2026 roku z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej, pociągi PKP Intercity S.A. kursujące na odcinku Legionowo - Nowy Dwór Mazowiecki mogą być przeciągane trakcją spalinową" - czytamy w komunikacie.

Utrudnienia w ruchu pociągów mogą powodować opóźnienia powyżej 60 minut - wskazuje spółka.

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jk / polsatnews.pl / PAP