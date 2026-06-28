- Jesteśmy w fazie resetowania relacji polsko-ukraińskich i w gruncie rzeczy nikt nie wie z jakiego punktu będziemy próbowali odbudować wzajemne relacje i zaufanie. Myślę, że będzie to bardzo trudne - podkreślił w rozmowie z Piotrem Witwickim i Marcinem Fijołkiem profesor Grzegorz Motyka.

Historyk z Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i współautor książki "Gry pamięcią. O polityce historycznej, Polsce, Ukrainie i Rosji" dodał, że sprawa jest tym boleśniejsza, iż w 2024 roku Ukraina zniosła zakaz ekshumacji i po raz pierwszy od kilku lat "zdjęto problemy historyczne ze stołu politycznego".

- Kompletnie nie rozumiem dlaczego prezydent Zełenski zdecydował się w końcu maja - nadaniem elitarnej jednostce imienia "bohaterów UPA" - z impetem przywrócić te tematy politykom - podkreślił Motyka.

Spór o UPA. "Zełenski nie jest naiwny"

Profesor wskazał też, że prezydent Ukrainy rozumiał e pełni konsekwencje swojej decyzji. - To z całą pewnością nie jest człowiek naiwny ani niekompetentny. Albo zakładano, że będą jakieś protesty, ale tak jak zwykle w ostatnich latach powie się, że to wyszło przypadkiem, niechcący, albo rzeczywiście chodziło o rynek wewnętrzny i z góry założono, że dyskusja i emocje wokół niej sprawią, że dojdzie do gwałtownego wzrostu poparcia społeczności ukraińskiej dla prezydenta Zełenskiego. Co też się stało - wskazał Motyka.

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- Jeśli taka była kalkulacja, prezydent Zełenski na tym sporze skorzystał. W tym momencie jest raczej niekwestionowanym kandydatem na drugą kadencję. Wszyscy opowiedzieli się za nim - mówił dalej.

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Motyka komentował też odebranie przywódcy Ukrainy odebranie Orderu Orła Białego. Historyk podkreślił, że ze względu na relacje polsko-ukraińskie reakcja prezydenta Karola Nawrockiego "nie była zbyt roztropna", ale podobnie jak Zełenski uzyskał zwiększenie poparcia w kraju.

Rada dla rządzących ws. Ukrainy. "Będą zbierać wszystkie cięgi"

Zdaniem profesora w skomplikowanej sytuacji jest też strona rządowa w Polsce. - Nie mają racji ci, którzy zakładają, że te emocje można w jakiś sposób wyciszyć - zaznaczył.

- Moim zdaniem (prezydent Karol Nawrocki- red.) zakłada, że podejmując radykalne działania sprawia, że aktualnie rządzący znajdują się w bardzo niewygodnej sytuacji politycznej. Najgorsze, co mogliby teraz zrobić, to opowiadać się jednoznacznie przeciwko prezydentowi Nawrockiemu i popierać Ukrainę. W związku z tym będą zbierali wszystkie cięgi niezadowolenia społecznego z jednej strony, a jednocześnie kolejne działania ukraińskie, a one na pewno nastąpią, będą sprawiały, że poparcie dla ugrupowań aktualnie rządzących będzie się zwyczajnie kruszyło - ocenił Grzegorz Motyka.

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Profesor w programie skomentował też działania rosyjskiej propagandy, która szeroko wykorzystuje spór polsko-ukraiński.

- Należy pamiętać, że nie tylko strona polska jest odpowiedzialna za stan relacji polsko-ukraińskich - zaznaczył. Wskazał przy tym, że po 2024 roku ustalono, że oba kraje nie będą wracać do tematu Wołynia w kontrowersyjny sposób. - Wystarczyło dotrzymać tej dżentelmeńskiej umowy. W tym sensie uważam, że strona polska ma czyste sumienie. To prezydent Zełenski przywrócił ten temat na stół polityczny - komentował historyk.

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jk / polsatnews.pl