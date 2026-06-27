Zatrważający bilans ofiar w Wenezueli. Nowe informacje

Świat

Co najmniej 1 430 osób zginęło w wyniku trzęsień ziemi - poinformował przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Jorge Rodriguez. Co najmniej 3 200 osób zostało rannych, a drugie tyle straciło dach nad głową.

Ratownicy w akcji na gruzach zawalonych budynków po trzęsieniu ziemi.
PAP/EPA/Ronald Pena R
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Nowy, tragiczny bilans ofiar (zdj. ilustracyjne)

Agencja AFP podała, że wśród ofiar jest co najmniej 44 obcokrajowców. Jak sugerują najaktualniejsze dane, środowe trzęsienia ziemi zakończyły się tragicznie łącznie dla co najmniej 1 430 osób.

 

Rannych zostało przynajmniej 3 238 osób, natomiast 3 100 zostało pozbawionych dachu nad głową. Lokalni urzędnicy i świadkowie informowali o zawalonych budynkach oraz podjętych akcjach ratunkowych.

 

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Tragiczny bilans ciągle rośnie. Wcześniejsze dane mówiły o 920 ofiarach śmiertelnych.

Tragiczny bilans ofiar w Wenezueli. Wśród zmarłych również obcokrajowcy

Wśród ofiar znajdują się obcokrajowcy. Ministerstwo spraw zagranicznych Portugalii podało, że zginęło 28 Portugalczyków, a 85 uznaje się za zaginionych. Władze Hiszpanii poinformowały w piątek o co najmniej pięciu ofiarach wśród swoich obywateli i 133 zaginionych osobach.

 

Włoskie MSZ przekazało, że w wyniku zawalenia się budynku w stanie La Guaira zginął mężczyzna posiadający podwójne obywatelstwo Wenezueli i Włoch. Władze w Rzymie szacują, że w Wenezueli przebywa około 170 tys. osób z włoskimi paszportami.

 

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W trzęsieniu ziemi zginęło również dwóch Brazylijczyków, Chilijczyk, a także siedmiu obywateli Chin. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Maciej Wewiór oświadczył w czwartek, że polskie władze nie otrzymały żadnego sygnału, by podczas środowego podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ucierpiał którykolwiek z obywateli RP.

Potrzeba jest "natychmiastowa i znacząca". Ratownicy z zagranicy w Wenezueli

W ostatnich godzinach do dotkniętej trzęsieniem ziemi Wenezueli dotarło 17 samolotów z ponad 1,6 tys. ratowników z zagranicy – ogłosił w sobotę wiceszef wenezuelskiej dyplomacji Oliver Blanco. Dodał, że w ciągu dnia spodziewanych jest kolejnych 25 lotów.

 

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała w piątek wieczorem, że do jej kraju przybyli już ratownicy z Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch.

 

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Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) oceniła w sobotnim komunikacie, że potrzeba pomocy humanitarnej jest "natychmiastowa i znacząca", a obecnie priorytetem pozostają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Agenda ONZ oszacowała przy tym, że skutkami kataklizmu może być dotkniętych nawet 6,76 mln osób.

 

W środę ok. godz. 18 czasu lokalnego na północy Wenezueli doszło do dwóch następujących po sobie trzęsień ziemi. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, a kolejne - 7,5. Rodriguez przekazała, że odnotowano około 30 wstrząsów wtórnych.

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Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
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