Zatrważający bilans ofiar w Wenezueli. Nowe informacje
Co najmniej 1 430 osób zginęło w wyniku trzęsień ziemi - poinformował przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Jorge Rodriguez. Co najmniej 3 200 osób zostało rannych, a drugie tyle straciło dach nad głową.
Agencja AFP podała, że wśród ofiar jest co najmniej 44 obcokrajowców. Jak sugerują najaktualniejsze dane, środowe trzęsienia ziemi zakończyły się tragicznie łącznie dla co najmniej 1 430 osób.
Rannych zostało przynajmniej 3 238 osób, natomiast 3 100 zostało pozbawionych dachu nad głową. Lokalni urzędnicy i świadkowie informowali o zawalonych budynkach oraz podjętych akcjach ratunkowych.
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Tragiczny bilans ciągle rośnie. Wcześniejsze dane mówiły o 920 ofiarach śmiertelnych.
Tragiczny bilans ofiar w Wenezueli. Wśród zmarłych również obcokrajowcy
Wśród ofiar znajdują się obcokrajowcy. Ministerstwo spraw zagranicznych Portugalii podało, że zginęło 28 Portugalczyków, a 85 uznaje się za zaginionych. Władze Hiszpanii poinformowały w piątek o co najmniej pięciu ofiarach wśród swoich obywateli i 133 zaginionych osobach.
Włoskie MSZ przekazało, że w wyniku zawalenia się budynku w stanie La Guaira zginął mężczyzna posiadający podwójne obywatelstwo Wenezueli i Włoch. Władze w Rzymie szacują, że w Wenezueli przebywa około 170 tys. osób z włoskimi paszportami.
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W trzęsieniu ziemi zginęło również dwóch Brazylijczyków, Chilijczyk, a także siedmiu obywateli Chin. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Maciej Wewiór oświadczył w czwartek, że polskie władze nie otrzymały żadnego sygnału, by podczas środowego podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ucierpiał którykolwiek z obywateli RP.
Potrzeba jest "natychmiastowa i znacząca". Ratownicy z zagranicy w Wenezueli
W ostatnich godzinach do dotkniętej trzęsieniem ziemi Wenezueli dotarło 17 samolotów z ponad 1,6 tys. ratowników z zagranicy – ogłosił w sobotę wiceszef wenezuelskiej dyplomacji Oliver Blanco. Dodał, że w ciągu dnia spodziewanych jest kolejnych 25 lotów.
Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała w piątek wieczorem, że do jej kraju przybyli już ratownicy z Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch.
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Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) oceniła w sobotnim komunikacie, że potrzeba pomocy humanitarnej jest "natychmiastowa i znacząca", a obecnie priorytetem pozostają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Agenda ONZ oszacowała przy tym, że skutkami kataklizmu może być dotkniętych nawet 6,76 mln osób.
W środę ok. godz. 18 czasu lokalnego na północy Wenezueli doszło do dwóch następujących po sobie trzęsień ziemi. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, a kolejne - 7,5. Rodriguez przekazała, że odnotowano około 30 wstrząsów wtórnych.Czytaj więcej