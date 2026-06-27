Do wypadku doszło w sobotę około godz. 10 na lokalnej drodze między Jesionowem a Podleśną w okolicach Dobrego Miasta.

Jak przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz, w zdarzeniu brał udział pojazd wojskowy Sił Zbrojnych RP.

ZOBACZ: Wypadek z udziałem autobusu szkolnego na Mazowszu. Lądował śmigłowiec LPR

"Kierowca z nieznanych powodów zjechał na pobocze, uderzył w przydrożne drzewo, w wyniku czego samochód przewrócił się na bok" - poinformował w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Warmińsko-mazurskie. Wypadek wojskowej ciężarówki, są ranni

W pojeździe podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj doznali obrażeń i zostali przewiezieni do szpitala. Według informacji przekazanych przez służby, mieli urazy rąk i nóg; jednego z nich transportował zespół ratownictwa medycznego, drugiego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy zabezpieczyli ślady. Dalsze czynności dochodzeniowe w sprawie przejmie Żandarmeria Wojskowa.

ZOBACZ: Wypadek pojazdu wojskowego. Ranni żołnierze

Według przekazanych informacji, rozbity pojazd był ciężarówką marki Star. Wypadek wydarzył się na drodze przebiegającej w pobliżu Dobrego Miasta, w regionie istotnym dla funkcjonowania jednostek Wojska Polskiego.

W województwie warmińsko-mazurskim stacjonują m.in. jednostki 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W Olsztynie mieści się jej dowództwo, a w regionie działają m.in. 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej oraz 16. Pułk Logistyczny w Elblągu.