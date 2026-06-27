Wypadek wojskowej ciężarówki. Ranni żołnierze, w akcji LPR

Polska

Dwóch żołnierzy zostało rannych w wypadku wojskowego pojazdu w województwie warmińsko-mazurskim. Samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo, po czym przewrócił się na bok. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa.

Funkcjonariusz w kamizelce odblaskowej z napisem "Żandarmeria Wojskowa" wchodzi do zielono-białego vana z napisem "ZW".
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria Wojskowa bada okoliczności wypadku wojskowej ciężarówki w woj. warmińsko-mazurskim (zdjęcie ilustracyjne)

Do wypadku doszło w sobotę około godz. 10 na lokalnej drodze między Jesionowem a Podleśną w okolicach Dobrego Miasta.

 

Jak przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz, w zdarzeniu brał udział pojazd wojskowy Sił Zbrojnych RP.

 

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"Kierowca z nieznanych powodów zjechał na pobocze, uderzył w przydrożne drzewo, w wyniku czego samochód przewrócił się na bok" - poinformował w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Warmińsko-mazurskie. Wypadek wojskowej ciężarówki, są ranni

W pojeździe podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj doznali obrażeń i zostali przewiezieni do szpitala. Według informacji przekazanych przez służby, mieli urazy rąk i nóg; jednego z nich transportował zespół ratownictwa medycznego, drugiego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Na miejscu pracowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy zabezpieczyli ślady. Dalsze czynności dochodzeniowe w sprawie przejmie Żandarmeria Wojskowa.

 

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Według przekazanych informacji, rozbity pojazd był ciężarówką marki Star. Wypadek wydarzył się na drodze przebiegającej w pobliżu Dobrego Miasta, w regionie istotnym dla funkcjonowania jednostek Wojska Polskiego.

 

W województwie warmińsko-mazurskim stacjonują m.in. jednostki 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W Olsztynie mieści się jej dowództwo, a w regionie działają m.in. 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej oraz 16. Pułk Logistyczny w Elblągu.

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Agata Sucharska / polsatnews.pl
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