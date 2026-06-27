W nocy i nad ranem Ukraina przeprowadziła atak na Wołgograd. Gubernator obwodu Andriej Boczarow przyznał, że w mieście "uległy uszkodzeniu" zakłady produkcyjne.

"Obecnie donosi się o dziesięciu osobach poszkodowanych. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala w celu oceny stanu zdrowia, a personel medyczny informuje, że ich życiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo. Ogniska pożaru zostały szybko ugaszone" - zapewnił rosyjski urzędnik.

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Dodał też, że wspomniane zakłady znajdują się w rejonie krasnootiabrskim w Wołgogradzie. W tej samej dzielnicy znajduje się fabryka kluczowa dla rosyjskiego przemysłu rakietowego i jak donosi agencja Unian, to właśnie ona była celem ataku.

Ukraina zaatakowała kluczowy zakład. Rosja produkuje tam wyrzutnie

Według ukraińskich mediów dzięki rakietom dalekiego zasięgu Flamingo, udało się uszkodzić Federalne Naukowo-Produkcyjne Centrum "Titan-Barrikady".

To strategiczny zakład rosyjskiego przemysłu obronnego. Wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw nadzorowanych przez państwową agencję Roskosmos. Zakład prowadzi pełny cykl prac - od projektowania systemów uzbrojenia, po ich produkcję.

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"Titan-Barrikady" jest najbardziej znany z budowy systemów artyleryjskich dużego zasięgu oraz podwozi i wyrzutni dla strategicznych, balistycznych systemów rakietowych Jars, Topol-M i Sarmat. Produkuje też wyrzutnie systemów Iskander.

Po pierwszych doniesieniach, informacje o skutecznym ataku potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. "To wielki kompleks przemysłowy produkujący systemy artyleryjskie i specjalistyczny sprzęt wojskowy oraz wytwarzający elementy wyrzutni rakietowych wykorzystywanych do ataków na naszych obywateli. Na terenie zakładu odnotowano pożar. Dziękujemy żołnierzom naszych Sił Obrony za precyzję" - napisał w mediach społecznościowych.