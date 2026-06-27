Ukraina straciła myśliwiec. Druga katastrofa w ciągu dwóch tygodni
Ukraińskie Siły Powietrzne straciły kolejny samolot bojowy. W nocy z piątku na sobotę w obwodzie połtawskim rozbił się myśliwiec MiG-29, wykonujący zadanie bojowe. Pilot zdołał się katapultować i trafił pod opiekę medyków. To druga katastrofa wojskowej maszyny w Ukrainie w ciągu niespełna dwóch tygodni.
"Informujemy, że w nocy z 26 na 27 czerwca 2026 roku utracono łączność z myśliwcem MiG-29 Sił Powietrznych Ukrainy, który wykonywał zadanie bojowe w obwodzie połtawskim (na wschodzie kraju)" - przekazało dowództwo w komunikacie.
"Potwierdzamy utratę samolotu, jednak ukraiński pilot z powodzeniem się katapultował, nawiązał kontakt z zespołem poszukiwawczo-ratowniczym i został szybko przetransportowany do placówki medycznej na badania oraz w celu otrzymania niezbędnej pomocy" - podkreślono.
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Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja.
Seria katastrof ukraińskich maszyn. W kilku zginęli doświadczeni lotnicy
16 czerwca Siły Powietrzne Ukrainy podały, że w katastrofie bombowca frontowego Su-24M zginęli dwaj lotnicy: pilot i nawigator. Do zdarzenia doszło w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju.
W sierpniu 2025 roku Siły Powietrzne informowały o katastrofie myśliwca MiG-29, który rozbił się przy podejściu do lądowania po powrocie z misji bojowej; 46-letni pilot zginął.
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W czerwcu 2025 r. podczas odpierania rosyjskiego ataku myśliwiec F-16 został uszkodzony i rozbił się; pilot maszyny zginął. 23 lipca tego samego roku ukraińskie władze poinformowały o stracie myśliwca Mirage 2000. Jego pilot zgłosił awarię, a następnie się katapultował. Został odnaleziony w stabilnym stanie, a na ziemi nie odnotowano ofiar.Czytaj więcej