Druga kadencja Aleksandara Vucicia powinna zakończyć się w połowie 2027 roku. Polityk zadeklarował jednak w sobotę, że okres jego rządów zakończy się znacznie wcześniej.

- Dziękuję partnerom koalicyjnym, którzy niejednokrotnie stali przy nas. Dziękuję, że byli z nami i wspólnie rozwijali Serbię. Jeszcze przez kilka tygodni będę prezydentem, a potem złożę rezygnację - powiedział podczas wiecu swoich zwolenników w Belgradzie.

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Vučić zadeklarował, że ostatnie tygodnie swojej prezydentury przeznaczy m.in. na wydanie decyzji o ułaskawieniach. - W najbliższym czasie ułaskawię wiele osób, zarówno naszych, jak i ich (opozycjonistów - red.), bo oni również są nasi, wszyscy jesteśmy jedną rodziną - wyjaśnił.

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Prezydent Serbii powiedział również, że zarządzi przedterminowe wybory parlamentarne, podczas których zamierza wesprzeć swoją partię. - Powiedziałem przewodniczącemu Serbskiej Partii Postępowej, że w nadchodzących wyborach, jeśli tego będą chcieli, pomogę zdobyć zaufanie narodu. Moja propozycja, którą zaakceptowali, jest taka, aby lista nosiła nazwę Zjednoczona Serbia. Wierzę, że pokonamy ich (opozycjonistów - red.) bardziej zdecydowanie niż kiedykolwiek wcześniej - wyjaśnił.

Serbska Partia Postępowa, której jednym z liderów jest urzędujący prezydent, dominuje na tamtejszej scenie politycznej od 2012 roku. Vučić ma za sobą długą karierę polityczną. Był m.in. ministrem informacji i wicepremierem. W latach 2014-2017 piastował stanowisko premiera. Urząd głowy państwa objął z kolei w maju 2017 roku i od tej pory nieprzerwanie rządzi krajem.

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Jego oświadczenie o zamiarze rychłej rezygnacji ze stanowiska padła po ponad roku masowych protestów. Demonstracje rozpoczęły się po katastrofie budowlanej na stacji kolejowej w Nowym Sadzie, w której zginęło 16 osób. Obywatelom udało się m.in. doprowadzić do rezygnacji ministra transportu, budownictwa i infrastruktury Gorana Vesicia oraz ministra handlu wewnętrznego i zagranicznego Tomislava Momirovicia. Doszło też do publikacji części dokumentów dotyczących przebudowy dworca kolejowego w Nowym Sadzie.