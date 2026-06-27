Współkonsekratorami nowego biskupa pomocniczego (ze stolicą tytularną Cufruta) byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi oraz metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel. "Elektowi przed ołtarzem towarzyszyli prezbiterzy asystujący: ks. dziekan Mariusz Herold oraz ks. prałat Jarosław Kaźmierczak. To właśnie ks. Herold, w imieniu Kościoła lokalnego, poprosił głównego szafarza o udzielenie święceń elektowi" - czytamy w komunikacie diecezji pelplińskiej.

Dziś w bazylice katedralnej w Pelplinie ks. kan. dr Przemysław Szulc przyjął święcenia biskupie.

Jako zawołanie swojej pasterskiej posługi nowy biskup pomocniczy obrał słowa „Gratia et missio” (Łaska i misja).

Głównym konsekratorem był bp Ryszard Kasyna, a współkonsekratorami… pic.twitter.com/bapQoVF0tW — Diecezja Pelplińska (@diecezjapelplin) June 27, 2026

Przemysław Szulc, który w sobotę w bazylice katedralnej w Pelplinie przyjął święcenia biskupie, został namaszczony krzyżmem świętym. Wręczono mu ponadto odpowiednie insygnia: pierścień, mitrę oraz pastorał, które stanowią symbole wierności względem Kościoła katolickiego, a także świadczą o dążeniu do świętości i władzy pasterskiej. Akt włączenia w sukcesję apostolską dopełnił pocałunek pokoju.

Zmiany w diecezji pelplińskiej. Jest nowy biskup pomocniczy

Jako zawołanie swojej pasterskiej posługi nowy biskup pomocniczy obrał słowa "Gratia et missio" ("Łaska i misja"). Nawiązując do tej frazy biskup pelpliński Ryszard Kasyna, który przewodniczył liturgii, zarysował horyzont wyzwań stojących przed Szulcem. - Biskup nominat, jako biskup pomocniczy będzie (..) przemierzał naszą piękną ziemię (..) spotykając ludzi spragnionych prawdy o Bogu, prawdy o człowieku. Czasami może ludzi zagubionych w tym dzisiejszym świecie, niekiedy zniewolonych różnymi pokusami - mówił.

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Jak kontynuował Kasyna, nowy biskup pomocniczy będzie blisko osób słabszych i doświadczonych przez życie, a także ubogich i "poranionych duchowo". Główny celebrans odniósł się również do symboliki otwartej księgi Ewangelii, trzymanej nad głową elekta podczas modlitwy konsekracyjnej. - Jako wyświęcony zostaniesz niejako przykryty ową księgą słowa. Twoja własna twarz jakby zniknie pod tym słowem, które zostanie na ciebie nałożone - mówił.

Kasyna powiedział także, że autentyczna relacja w Kościele buduje się na fundamencie chrystusowego krzyża. - Miłość odpowiedzialna za drugiego zawsze prowadzi na Kalwarię. Ta miłość każe umierać. Umierać naszym uprzedzeniom, różnym lękom, egoizmowi, uczy klękania i umywania nóg w pokorze, ofiarowania życia za innych - kontynuował.

Nowy biskup pomocniczy w Pelplinie. Kim jest Przemysław Szulc?

Sobotnia uroczystość odbyła się w bazylice katedralnej w Pelplinie. Gotycka świątynia stanowi bezcenny zabytek sakralny i jest najważniejszą częścią zespołu pocystersko-katedralnego. Od 1824 roku pełni rolę siedziby miejscowego biskupa.

Przemysław Szulc urodził się 2 czerwca 1978 w Chojnicach w województwie pomorskim. Jako młody chłopak kształcił się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta. Po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

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8 czerwca 2003 w katedrze pelplińskiej biskup Jan Bernard Szlaga udzielił mu święceń prezbiteratu. W latach 2006-2012 Szulc kontynuował studia w Instytucie Pastoralno-Liturgicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskał stopień doktora teologii na podstawie dysertacji "Liturgia w życiu chrześcijańskim w ujęciu Jana Pawła II".