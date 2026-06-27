Tragedia podczas prac polowych w Belgii. Nie żyje 50-letni Polak
W Belgii zmarł 50-letni Polak, który pracował przy zbiorze warzyw w Zonnebeke. Mimo szybkiej interwencji służb, nie udało się go uratować. W Belgii, podobnie jak w innych krajach Europy w ostatnich dniach, panują ekstremalnie wysokie temperatury.
Sprawę opisuje belgijski serwis HLN. Do tragedii doszło w piątek, w jednym z gospodarstw Flandrii Zachodniej. Sezonowy pracownik z Polski stracił przytomność podczas zbiorów cukinii.
50-letni mężczyzna znajdował się na polu podczas upału, z którym, podobnie jak w innych europejskich krajach, zmagają się mieszkańcy Belgii.
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Okoliczności śmierci mężczyzny badają śledczy, którzy ustalą czy wysoka temperatura przyczyniła się do śmierci Polaka.
Śmierć Polaka w Belgii. Śledczy badają wątek upałów
HLN podkreśla, że kiedy 50-latek zasłabł, na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Mimo to, mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł na miejscu.
Sprawą zajmuje się belgijskie audytorium pracy w Gandawie, ponieważ do zgonu doszło w trakcie wykonywania pracy. Śledczy zlecili przeprowadzenie sekcji zwłok, która ma wykazać bezpośrednią przyczynę zgonu. Na razie służby nie przesądzają czy powodem były warunki pogodowe.
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Jednocześnie inspektorzy pracy do czasu wyjaśnienia sprawy wstrzymali dalsze prace w polu ze względu wysoką temperaturę.Czytaj więcej