Według synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michała Kowalczuka w sobotę zachmurzenie będzie małe. - Można powiedzieć, że praktycznie bezchmurnie dzisiaj w całym kraju - poinformował Kowalczuk. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, a dokładnie na Podhalu, gdzie termometry wskażą od 28 do 31 stopni Celsjusza.

Natomiast temperatura na północy wyniesie od 31 st. C, około 35 st. C w centrum i do 38 st. C na krańcach zachodnich. W sobotę wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków południowych.

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W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie przeważnie małe. Jednocześnie na północnym-zachodzie będzie ono wzrastające do umiarkowanego, a lokalnie także dużego. Temperatura minimalna wyniesie od 17 st. C na wschodzie, około 20 st. C w centrum i do 24 st. C na zachodzie. Najchłodniej będzie natomiast w rejonach podgórskich Karpat, od 16 do 20 st. C.

Będzie jeszcze goręcej. W niedzielę termometry wskażą nawet 42 stopnie

- W niedzielę na przeważającym obszarze Polski będzie bezchmurnie - przekazał synoptyk. Natomiast na zachodzie i północnym zachodzie okresami zachmurzenie będzie duże. Zgodnie z prognozami IMGW, na tym rejonie możliwy będzie także przelotny opad deszczu z burzami oraz gradem. Suma opadów na północnym zachodzie do 20, miejscami do 25 litrów na metr kwadratowy.

Według prognoz IMGW w niedzielę temperatura osiągnie wartości od 34 st. C na północnym wschodzie, około 38 st. C w centrum i do 41 st. C na krańcach zachodnich. Temperatura maksymalna na zachodzie może lokalnie wynieść nawet 42 st. C. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - od 29 do 32 st. C. Około 30 st. C termometry wskażą nad samym morzem. Wiatr będzie słaby, przeważnie południowo-zachodni. W trakcie burz możliwe porywy dochodzące do 90 km/h.

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W nocy z niedzieli na poniedziałek w południowo-wschodniej części Polski zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie. Natomiast na północnym zachodzie i zachodzie możliwy będzie przelotny opad deszczu z burzami oraz gradem. Suma opadów w nocy lokalnie na północnym zachodzie wyniesie do 30 litrów na metr kwadratowy.

- W całym kraju w nocy temperatura wyniesie mniej więcej od 20 do 23 st. C - poinformował synoptyk. Z kolei nad morzem od 19 do 21 st. C, a w rejonach podgórskich od 16 do 21 st. C. Natomiast najwyższa temperatura minimalna prognozowana jest w Warszawie - do 25 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, w trakcie burz na północnym zachodzie w porywach do 100 km/h.