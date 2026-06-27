To dopiero początek, słupki rtęci poszybują. Fala żaru uderzy za kilkanaście godzin

Polska

Fala upałów dotarła do Polski, lecz punkt kulminacyjny nadal przed nami. W niedzielę w zachodniej Polsce termometry wskażą nawet 42 stopnie. Bardzo gorąco będzie również na północnym wschodzie i w centrum. Nieco chłodniej, lecz nadal upalnie, będzie natomiast w rejonach podgórskich Karpat.

Dłoń trzymająca lody w wafelku na tle fontanny i słońca.
Pixabay
Żar leje się nad polską. W niedzielę upały do 42 stopni (zdj. ilustracyjne)

Według synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michała Kowalczuka w sobotę zachmurzenie będzie małe. - Można powiedzieć, że praktycznie bezchmurnie dzisiaj w całym kraju - poinformował Kowalczuk. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, a dokładnie na Podhalu, gdzie termometry wskażą od 28 do 31 stopni Celsjusza.

 

Natomiast temperatura na północy wyniesie od 31 st. C, około 35 st. C w centrum i do 38 st. C na krańcach zachodnich. W sobotę wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków południowych.

 

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W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie przeważnie małe. Jednocześnie na północnym-zachodzie będzie ono wzrastające do umiarkowanego, a lokalnie także dużego. Temperatura minimalna wyniesie od 17 st. C na wschodzie, około 20 st. C w centrum i do 24 st. C na zachodzie. Najchłodniej będzie natomiast w rejonach podgórskich Karpat, od 16 do 20 st. C.

Będzie jeszcze goręcej. W niedzielę termometry wskażą nawet 42 stopnie

- W niedzielę na przeważającym obszarze Polski będzie bezchmurnie - przekazał synoptyk. Natomiast na zachodzie i północnym zachodzie okresami zachmurzenie będzie duże. Zgodnie z prognozami IMGW, na tym rejonie możliwy będzie także przelotny opad deszczu z burzami oraz gradem. Suma opadów na północnym zachodzie do 20, miejscami do 25 litrów na metr kwadratowy.

 

Według prognoz IMGW w niedzielę temperatura osiągnie wartości od 34 st. C na północnym wschodzie, około 38 st. C w centrum i do 41 st. C na krańcach zachodnich. Temperatura maksymalna na zachodzie może lokalnie wynieść nawet 42 st. C.  Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - od 29 do 32 st. C. Około 30 st. C termometry wskażą nad samym morzem. Wiatr będzie słaby, przeważnie południowo-zachodni. W trakcie burz możliwe porywy dochodzące do 90 km/h.

 

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W nocy z niedzieli na poniedziałek w południowo-wschodniej części Polski zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie. Natomiast na północnym zachodzie i zachodzie możliwy będzie przelotny opad deszczu z burzami oraz gradem. Suma opadów w nocy lokalnie na północnym zachodzie wyniesie do 30 litrów na metr kwadratowy.

 

- W całym kraju w nocy temperatura wyniesie mniej więcej od 20 do 23 st. C - poinformował synoptyk. Z kolei nad morzem od 19 do 21 st. C, a w rejonach podgórskich od 16 do 21 st. C. Natomiast najwyższa temperatura minimalna prognozowana jest w Warszawie - do 25 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, w trakcie burz na północnym zachodzie w porywach do 100 km/h. 

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Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
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