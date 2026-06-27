"Moja dobra rada". Donald Tusk z apelem do Polaków

Polska

Donald Tusk zaapelował, by w czasie upałów zadbać przede wszystkim o najmłodszych i seniorów. W weekend w związku z wysoką temperaturą w całym kraju obowiązują alerty RCB.

PAP/Darek Delmanowicz/X/Donald Tusk
Premier Donald Tusk apeluje o ostrożność w czasie upałów

Premier w opublikowanym przez siebie nagraniu przekazał, że jego poranny bieg okazał się "bardzo poważnym wyzwaniem".

 

- Moja dobra rada dla wszystkich, jeśli nie musicie wychodzić na słońce dzisiaj, szczególnie po południu, to nie wychodźcie. Dbajcie przede wszystkim o najmłodszych i najstarszych. Pamiętajcie, w ten weekend słońce nie żartuje - zaznaczył Donald Tusk.

 

Upały w Polsce. Alerty dla całego kraju

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o upale, który w sobotę i niedzielę obowiązuje na terenie całego kraju.

 

RCB przygotowało też kilka rad:

  • Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego;
  • Nawadniaj się;
  • Noś nakrycie głowy i lekką odzież.

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę można się spodziewać temperatur do 39 stopni w dzień i 25 w nocy.

 

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W związku z zagrożeniem dotyczącym upału, IMGW wydał ostrzeżenia II oraz najwyższego - III stopnia. 

 

Ostrzeżenia II stopnia obowiązują dla województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, znacznej części zachodniopomorskiego, a także północy podlaskiego.

 

Ostrzeżenia III stopnia przed upałami Instytut wydał dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a także dla znacznej części woj. zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

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jk / polsatnews.pl
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