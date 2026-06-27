Premier w opublikowanym przez siebie nagraniu przekazał, że jego poranny bieg okazał się "bardzo poważnym wyzwaniem".

- Moja dobra rada dla wszystkich, jeśli nie musicie wychodzić na słońce dzisiaj, szczególnie po południu, to nie wychodźcie. Dbajcie przede wszystkim o najmłodszych i najstarszych. Pamiętajcie, w ten weekend słońce nie żartuje - zaznaczył Donald Tusk.

Uważajcie proszę, szczególnie na najmłodszych i najstarszych. W ten weekend słońce naprawdę nie żartuje! pic.twitter.com/OC9XpMONq8 — Donald Tusk (@donaldtusk) June 27, 2026

Upały w Polsce. Alerty dla całego kraju

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o upale, który w sobotę i niedzielę obowiązuje na terenie całego kraju.

RCB przygotowało też kilka rad:

Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego;

Nawadniaj się;

Noś nakrycie głowy i lekką odzież.

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę można się spodziewać temperatur do 39 stopni w dzień i 25 w nocy.

ZOBACZ: Cały kraj w alertach pogodowych. Wydano najwyższy stopień zagrożenia

W związku z zagrożeniem dotyczącym upału, IMGW wydał ostrzeżenia II oraz najwyższego - III stopnia.

Ostrzeżenia II stopnia obowiązują dla województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, znacznej części zachodniopomorskiego, a także północy podlaskiego.

Ostrzeżenia III stopnia przed upałami Instytut wydał dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a także dla znacznej części woj. zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

WIDEO: Błaszczak tłumaczy się z decyzji o oddaniu odznaczenia. "Problem nie leży w Ukraińcach" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / polsatnews.pl