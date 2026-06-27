Cyjanobakterie to jedne z najstarszych organizmów na Ziemi. Mają zdolność do fotosyntezy, choć zaliczane są do bakterii. Występują we wszystkich zbiornikach wodnych, ale problemem stają się wówczas, gdy wzrasta ich ilość. Zakwit sinic łatwo rozpoznać: woda staje się mętna i zielonkawa, a przy brzegu może tworzyć się charakterystyczny kożuch.

"W Morzu Bałtyckim toksyczne zakwity tworzy gatunek Nodularia spumigena, chociaż w przybrzeżnych wodach odnotowuje się również liczne występowanie typowo słodkowodnych gatunków zwłaszcza z rodzaju Dolichospermum jak i Microcystis” - tłumaczy Główny Inspektorat Sanitarny.

Lepiej nie wchodzić do wody po wykwicie sinic

Sinice uwalniają do wody cyjanotoksyny. Ze względu na miejsce działania dzieli się je na:

hepatotoksyny (powodują uszkodzenia wątroby)

neurotoksyny (niszczą układ nerwowy)

dermatotoksyny (wywołują zmiany skórne)

pozostałe cytotoksyny

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Kąpiel przy zakwicie może spowodować pojawienie się wysypki i zaczerwienienia spojówek, ale też dolegliwości przewodu pokarmowego po spożyciu wody: wymioty, biegunka, gorączka, bóle mięśni i stawów.

Dlaczego pojawiają się sinice?

Sinice kwitną, gdy jednocześnie spełnionych jest kilka warunków:

temperatura wody powyżej 16-20 st. Celsjusza

16-20 st. Celsjusza dostępność soli biogenicznych (np. fosforanów)

słaby wiatr

niewystarczające mieszanie wody

brak opadów

Gdy do Bałtyku dostarczane są rzekami i z atmosfery związki azotu i fosforu, a temperatura wody utrzymuje się na wysokim poziomie, dochodzi do zakwitu glonów i sinic.

- Wystarczy silniejszy wiatr, opady deszczu, związane z tym silniejsze falowanie wody. Powodują one, że sinice tak szybko jak się pojawiają, równie szybko znikają - uspokaja Zbigniew Zawadzki, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Uwaga na sinice. Gdzie można kąpać się bezpiecznie?

Szukając miejsca na letnie szaleństwo wodne, dobrym punktem odniesienia przy wyborze kąpieliska jest mapa udostępniona przez Główny Inspektorat Sanitarny na stronie sk.gis.gov.pl. Według danych z 25 czerwca zakwit sinic odnotowano w Sopocie (Łazienki Południowe) oraz Kluczborku (Zalew Kluczbork).

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Dodatkową wskazówką są kąpieliska z certyfikatem Błękitnej Flagi. To międzynarodowe wyróżnienie przyznawane co sezon przez Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (FEE) z siedzibą w Kopenhadze. Trafia ono wyłącznie do miejsc, które spełniają zaostrzone wymagania dotyczące czystości wody, bezpieczeństwa i infrastruktury. W sezonie 2026 Błękitną Flagę otrzymało 25 nadmorskich kąpielisk.

Województwo zachodniopomorskie:

Świnoujście Przytór

Świnoujście Uznam

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Dziwnów

Pobierowo (plaża zachodnia)

Pustkowo

Trzęsacz

Rewal

Niechorze

Pogorzelica

Mrzeżyno Zachód

Grzybowo

Dźwirzyno

Kołobrzeg Zachód

Kołobrzeg Wschód "Kamienny Szaniec"

Kołobrzeg Wschód "Bałtyk"

Ustronie Morskie

Mielno 216

Łazy 223B

Dąbki Zachód

Województwo pomorskie:

Ustka Zachód II

Koliba w Sopocie

Gdańsk Stogi

Gdańsk Sobieszewo

Władysławowo

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red. / polsatnews.pl