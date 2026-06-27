Ruszył sezon i w kąpieliskach pojawiły się sinice. Tam lepiej nie wchodzić do wody
Sezon wakacyjny ruszył, a więc polskie kąpieliska są gotowe na gości. Aktualnie Główny Inspektorat Sanitarny odnotował zakwit sinic w Sopocie, a konkretnie w Łazienkach Południowych oraz w zalewie w Kluczborku. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jak je rozpoznać.
Cyjanobakterie to jedne z najstarszych organizmów na Ziemi. Mają zdolność do fotosyntezy, choć zaliczane są do bakterii. Występują we wszystkich zbiornikach wodnych, ale problemem stają się wówczas, gdy wzrasta ich ilość. Zakwit sinic łatwo rozpoznać: woda staje się mętna i zielonkawa, a przy brzegu może tworzyć się charakterystyczny kożuch.
"W Morzu Bałtyckim toksyczne zakwity tworzy gatunek Nodularia spumigena, chociaż w przybrzeżnych wodach odnotowuje się również liczne występowanie typowo słodkowodnych gatunków zwłaszcza z rodzaju Dolichospermum jak i Microcystis” - tłumaczy Główny Inspektorat Sanitarny.
Lepiej nie wchodzić do wody po wykwicie sinic
Sinice uwalniają do wody cyjanotoksyny. Ze względu na miejsce działania dzieli się je na:
- hepatotoksyny (powodują uszkodzenia wątroby)
- neurotoksyny (niszczą układ nerwowy)
- dermatotoksyny (wywołują zmiany skórne)
- pozostałe cytotoksyny
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Kąpiel przy zakwicie może spowodować pojawienie się wysypki i zaczerwienienia spojówek, ale też dolegliwości przewodu pokarmowego po spożyciu wody: wymioty, biegunka, gorączka, bóle mięśni i stawów.
Dlaczego pojawiają się sinice?
Sinice kwitną, gdy jednocześnie spełnionych jest kilka warunków:
- temperatura wody powyżej 16-20 st. Celsjusza
- dostępność soli biogenicznych (np. fosforanów)
- słaby wiatr
- niewystarczające mieszanie wody
- brak opadów
Gdy do Bałtyku dostarczane są rzekami i z atmosfery związki azotu i fosforu, a temperatura wody utrzymuje się na wysokim poziomie, dochodzi do zakwitu glonów i sinic.
- Wystarczy silniejszy wiatr, opady deszczu, związane z tym silniejsze falowanie wody. Powodują one, że sinice tak szybko jak się pojawiają, równie szybko znikają - uspokaja Zbigniew Zawadzki, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.
Uwaga na sinice. Gdzie można kąpać się bezpiecznie?
Szukając miejsca na letnie szaleństwo wodne, dobrym punktem odniesienia przy wyborze kąpieliska jest mapa udostępniona przez Główny Inspektorat Sanitarny na stronie sk.gis.gov.pl. Według danych z 25 czerwca zakwit sinic odnotowano w Sopocie (Łazienki Południowe) oraz Kluczborku (Zalew Kluczbork).
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Dodatkową wskazówką są kąpieliska z certyfikatem Błękitnej Flagi. To międzynarodowe wyróżnienie przyznawane co sezon przez Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (FEE) z siedzibą w Kopenhadze. Trafia ono wyłącznie do miejsc, które spełniają zaostrzone wymagania dotyczące czystości wody, bezpieczeństwa i infrastruktury. W sezonie 2026 Błękitną Flagę otrzymało 25 nadmorskich kąpielisk.
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